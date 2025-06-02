基隆直航石垣島準備開了！日本石垣島號稱是「日本馬爾地夫」，是日本十分著名的旅遊景點之一，近日當地公司將推出「石垣島-基隆」定期郵輪預計在9月啟航，單趟票價只要1萬日圓 （約新台幣2089元），航程預估7小時，詳細消息雖然還沒曝光就已經引發台灣人熱議。但氣象主播王軍凱則推薦另一種抵達方式，表示華航前陣子限時推出直飛日本石垣島航線，航程時間比搭渡輪快了不少，更快就能抵達當地享受石垣島的自然風景與美食。
基隆直航石垣島9月才開！台灣人改靠這招
台灣人針對石垣島的討論近期討論飆高，但就有內行人在郵輪未開航前，就先找到替代方案前往。氣象主播王軍凱昨（1）日在Threads分享，表示石垣島不僅離台灣近，當地食物又美味，旅遊過程相當放鬆，他推薦可透過華航直飛石垣島的班機前往，航程僅1小時就可以展開海島度假，「石垣牛、美崎牛、川平灣、新開的渡假村，還有一間很大的唐吉柯德，四天三夜小旅行剛剛好」。
貼文一出，隨即引起許多台灣人留言，「石垣牛真的很讚」、「石垣島真的美」、「真的太棒，交通省下更多時間」、「可以快閃石垣島潛水了」、「好讚，居然直飛了」。
華航限時開通直飛石垣島！比基隆直航更快
據了解，華航在上月底才公布，自5月28日起自10月25日，固定於每週三與週六限時包機直飛石垣島，若從桃園機場出發，航程只需要1小時就可抵達，相當適合短天數的小旅行，但票價部分還是比基隆直航石垣島高出不少，單程票最低8916元起，但預計花費時間足足少了6小時。
實際查詢華航訂票系統，若要搭乘本週三6月4日前往石垣島的班機，以今日下午12時42分票價顯示，清晨6點30分班機的經濟艙基本只要5145元，而經濟艙標準則要8744元，商務艙等級則要價13011元。若以其他航線比較，同天從台灣搭乘至沖繩那霸機場，再轉機至石垣島新石垣機場的班機，最快也要花費4小時45分，價格甚至破萬元，若是特別想去石垣島觀光的民眾，選擇直飛不僅時間快，價格又便宜，CP值相當高。
基隆直航石垣島被矚目！相關資訊一次看
至於近期熱議的「石垣島－基隆」定期航線，是由石垣市特別成立的「商船やいま（Yaima Line）」負責，為了本航線甚至從韓國公司購買一艘郵輪，經翻修後命名為「やいま丸（YAIMA丸號）」，本艘渡輪專門負責往返基隆與石垣島兩地，最多可容納545位遊客。
根據「商船やいま」官網表示，船員相關管理將由台灣華岡集團負責，預計未來每週將推出3個時段的航班，夜間從石垣島出發、清晨抵達台灣。據官方公告，航線預計將在今年9月啟航，單趟航程時間約7小時，目前詳細班次時刻表和票價資訊尚未公布，僅知票價初步定為1萬日圓起 （約新台幣2089元）。
對於基隆直航石垣島的新航線，交通部航港局今（2）日指出，航港局目前尚未收到業者提出航線登記申請，不過若是申請資料齊備，會於一周內核定。
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台灣人針對石垣島的討論近期討論飆高，但就有內行人在郵輪未開航前，就先找到替代方案前往。氣象主播王軍凱昨（1）日在Threads分享，表示石垣島不僅離台灣近，當地食物又美味，旅遊過程相當放鬆，他推薦可透過華航直飛石垣島的班機前往，航程僅1小時就可以展開海島度假，「石垣牛、美崎牛、川平灣、新開的渡假村，還有一間很大的唐吉柯德，四天三夜小旅行剛剛好」。
貼文一出，隨即引起許多台灣人留言，「石垣牛真的很讚」、「石垣島真的美」、「真的太棒，交通省下更多時間」、「可以快閃石垣島潛水了」、「好讚，居然直飛了」。
華航限時開通直飛石垣島！比基隆直航更快
據了解，華航在上月底才公布，自5月28日起自10月25日，固定於每週三與週六限時包機直飛石垣島，若從桃園機場出發，航程只需要1小時就可抵達，相當適合短天數的小旅行，但票價部分還是比基隆直航石垣島高出不少，單程票最低8916元起，但預計花費時間足足少了6小時。
實際查詢華航訂票系統，若要搭乘本週三6月4日前往石垣島的班機，以今日下午12時42分票價顯示，清晨6點30分班機的經濟艙基本只要5145元，而經濟艙標準則要8744元，商務艙等級則要價13011元。若以其他航線比較，同天從台灣搭乘至沖繩那霸機場，再轉機至石垣島新石垣機場的班機，最快也要花費4小時45分，價格甚至破萬元，若是特別想去石垣島觀光的民眾，選擇直飛不僅時間快，價格又便宜，CP值相當高。
基隆直航石垣島被矚目！相關資訊一次看
至於近期熱議的「石垣島－基隆」定期航線，是由石垣市特別成立的「商船やいま（Yaima Line）」負責，為了本航線甚至從韓國公司購買一艘郵輪，經翻修後命名為「やいま丸（YAIMA丸號）」，本艘渡輪專門負責往返基隆與石垣島兩地，最多可容納545位遊客。
根據「商船やいま」官網表示，船員相關管理將由台灣華岡集團負責，預計未來每週將推出3個時段的航班，夜間從石垣島出發、清晨抵達台灣。據官方公告，航線預計將在今年9月啟航，單趟航程時間約7小時，目前詳細班次時刻表和票價資訊尚未公布，僅知票價初步定為1萬日圓起 （約新台幣2089元）。
對於基隆直航石垣島的新航線，交通部航港局今（2）日指出，航港局目前尚未收到業者提出航線登記申請，不過若是申請資料齊備，會於一周內核定。