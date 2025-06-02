南韓流行天王GD（G-Dragon，本名權志龍）即將來台開唱，今年4月他更與人氣女團TWICE成員Sana傳出緋聞。公司沉默2個月後今（2）日出面回應，表示GD與Sana只是好朋友，兩人今年參加YouTube節目《일일칠-117》才認識，因主持人Dex（金珍映）的邀請，GD與Sana這才牽起友誼橋梁，之前未直接澄清緋聞，純粹是怕「劇透」節目內容。
GD、Sana只是好友！靠Dex牽線才認識
GD所屬的經紀公司Galaxy Corporation今日出面發出聲明，撇清GD與Sana的戀情，「關於最近擴散的G-Dragon戀愛傳聞，我們想澄清一些被誤解的部分。」公司解釋，G-Dragon是在今年4月14日參與Dex主持的節目《일일칠-117》才與Sana認識的。
同月22日GD去看了英國天團Coldplay在韓國的演唱會，發現演出嘉賓是TWICE，又想起才剛認識了Sana，因此才在IG限時動態影片上標記了Sana的帳號。GD後來覺得不妥，也火速把動態刪除，沒想到還是被粉絲截圖，猜測兩人有戀情。
經紀公司解釋，GD當時只覺得是「錄影結束後不久」，出於親切感才標記了Sana，沒有其他特別用意。而GD會參加Dex的節目，主要是Dex親自邀請，Sana則是在錄影前一天才確定會一起拍攝，沒有事先說好。公司也補充說明，「我們之所以沒有在一開始就對戀愛傳聞作出澄清，是擔心會不小心洩露G-Dragon出演《일일칠-117》的消息。」
➤GD新對象是Sana？5任緋聞女友一次看 自爆最愛「貓系女孩」
《일일칠-117》預告曝光！GD搞笑撒嬌了
而《일일칠-117》有GD、Sana的內容將在本月5日晚間7點播出。上月31日預告片段就已經上傳了，畫面中，GD邊笑邊害羞回應Dex與Sana的提問，一邊喝著Sana親手做的果昔。當Sana開玩笑說：「你說『샤샤샤』我就讓你喝！」GD立刻配合說出台詞，逗得眾人忍不住大笑。
「샤샤샤」出自TWICE歌曲〈CHEER UP〉，帶有撒嬌感，2016年歌曲推出的時候，「샤샤샤」還一度成了流行台詞，TWICE也預計在今年7月發行正規第4張專輯。GD下個月則將來台開唱，原先只打算在小巨蛋唱兩天，在搶票結束後才宣布驚喜7月11日加場，安可場門票明日官方粉絲可搶先購買，4日才全面開放售票。
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GD所屬的經紀公司Galaxy Corporation今日出面發出聲明，撇清GD與Sana的戀情，「關於最近擴散的G-Dragon戀愛傳聞，我們想澄清一些被誤解的部分。」公司解釋，G-Dragon是在今年4月14日參與Dex主持的節目《일일칠-117》才與Sana認識的。
同月22日GD去看了英國天團Coldplay在韓國的演唱會，發現演出嘉賓是TWICE，又想起才剛認識了Sana，因此才在IG限時動態影片上標記了Sana的帳號。GD後來覺得不妥，也火速把動態刪除，沒想到還是被粉絲截圖，猜測兩人有戀情。
經紀公司解釋，GD當時只覺得是「錄影結束後不久」，出於親切感才標記了Sana，沒有其他特別用意。而GD會參加Dex的節目，主要是Dex親自邀請，Sana則是在錄影前一天才確定會一起拍攝，沒有事先說好。公司也補充說明，「我們之所以沒有在一開始就對戀愛傳聞作出澄清，是擔心會不小心洩露G-Dragon出演《일일칠-117》的消息。」
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而《일일칠-117》有GD、Sana的內容將在本月5日晚間7點播出。上月31日預告片段就已經上傳了，畫面中，GD邊笑邊害羞回應Dex與Sana的提問，一邊喝著Sana親手做的果昔。當Sana開玩笑說：「你說『샤샤샤』我就讓你喝！」GD立刻配合說出台詞，逗得眾人忍不住大笑。
「샤샤샤」出自TWICE歌曲〈CHEER UP〉，帶有撒嬌感，2016年歌曲推出的時候，「샤샤샤」還一度成了流行台詞，TWICE也預計在今年7月發行正規第4張專輯。GD下個月則將來台開唱，原先只打算在小巨蛋唱兩天，在搶票結束後才宣布驚喜7月11日加場，安可場門票明日官方粉絲可搶先購買，4日才全面開放售票。