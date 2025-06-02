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南投縣選舉委員大量剔除罷免二階連署人名冊，引發罷團不滿，中選會今宣布行政調查結果，馬文君罷免案「救回」199人、游顥罷免案508人。2罷團感謝中選會即時調查，強調每一份被救回的連署書，都是志工們付出的成果，更是人民展現民主意志的具體行動。「ALL罷馬」將於明天下午送件、「去游除垢」則是後天下午。南投縣選舉委員會疑以「簽名潦草」或「筆跡與戶政資料不符」等理由刪除連署人名冊，中選會今（2）日宣布行政調查結果，馬文君罷免案不合規定依法應刪除人數，由3,817人修正為3,618人；游顥罷免案不合規定依法應刪除人數，由4,020人修正為3,512人。罷團「ALL罷馬」感謝中選會即時介入調查，讓真實民意得以還原於審查結果中，強調每一份被救回的連署書，都是志工們在風吹日曬中付出的成果，更是人民展現民主意志的具體行動。馬文君（投一）選區救回199份後，尚需補件1,531份，「ALL罷馬」表示造冊組正執行嚴格的內部審核機制，所有新簽的連署書皆以最高標準逐一確認。預計明（3）日下午正式送交南投縣選舉委員會進行補件。游顥（投二）選區則救回508份，從原本需補693件減為185件。領銜人林敬桐表示，由於兩個罷團收到通知的時間不同，「去游除垢」的補件目標是1,500份，將於4日下午1點前往南投縣選委會補件。