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監察院濫用公務車事件連環爆，昨天晚間監察院秘書長李俊俋請辭獲准。監察院副院長李鴻鈞今（2）日開記者會向外界說明，他提及，因為現在有人去北檢提告，所以就正式啟動司法調查機制，依照《監察法》第26條、監察法施行細則第27條，只要司法啟動調查，監察院就不能調查，也證實「北檢已經來過監察院。」李鴻鈞今天召開記者會說明，事件之初就已經針對李俊俋做行政調查，但因為現在有人去北檢提告，所以就正式啟動司法調查機制，依照《監察法》第26條、監察法施行細則第27條，只要司法啟動調查，監察院就不能調查，因此只能暫時先停住，等到司法偵查有一定程度後，監察院再來調查。李鴻鈞也提到，北檢相關調查細節因為牽扯司法問題，所以不能講太多，只能說司法機制已經啟動，而且北檢已經來過監察院。外界關注，若公務車派車單填寫內容與實際使用不符，是否涉及偽造文書問題？李鴻鈞回應，針對派車單問題會做整體總檢討，但其實派車單、派車情形這是行之有年，從民國82年到現在幾乎都沒改變過，這也算要去解決的問題，所以這件事件遭大眾質疑時，第一時間就指示李俊俋做通盤檢討；雖然現在李俊俋請辭，但監院不能再延續20多年來沒改變規則，會總檢討。