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台股在5月展現強勁反彈態勢，市值型ETF普遍呈現正報酬，多數產品表現更優於大盤。根據最新統計數據顯示，5月台股加權指數上漲5.51%，而市值型ETF中有多檔產品漲幅超越大盤表現，FT台灣Smart（00905）以8.2%的月漲幅表現突出，保德信市值動能50（009803）緊隨其後，漲幅達8.0%，反映市場資金回流趨勢明顯。從5月績效排名來看，多檔市值型ETF展現亮眼表現。FT台灣Smart以8.2%的月漲幅表現突出，保德信市值動能50緊隨其後，漲幅達8.0%。富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、及中信台灣智慧50（00912）分別以6.6%、6.6%及6.4%的漲幅位居前五名，顯示市值型ETF在短線反彈行情中的強勁動能。值得注意的是，今年以來台股市場波動較大，加權指數累計下跌7.33%，多數市值型ETF也呈現不同程度的回檔。不過，部分ETF展現出較佳的抗跌特性，如永豐台灣加權（006204）今年以來跌幅為6.3%，表現優於大盤；FT台灣Smart（00905）今年以來跌幅為6.3%，同樣展現出相對抗跌的特質。市場分析指出，5月台股反彈主要受惠於外資回流、科技股表現強勁以及國內經濟數據優於預期等因素。理財專家表示，在市場波動加劇的環境下，具備追漲抗跌特性的ETF產品更能協助投資人掌握市場機會，同時降低投資風險。展望未來，隨著全球經濟復甦步伐加快，加上台灣企業獲利表現穩健，市值型ETF有望持續受到投資人青睞。投資人可根據個人風險承受度及投資目標，選擇適合自己的ETF產品，並密切關注市場動向，靈活調整投資策略。