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6/2威力彩完整開獎號碼（第114044期）

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▲威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注。（圖／記者顏真真攝）

威力彩開獎時間、玩法、中獎規則一次看

威力彩第114044期今（2）日晚間開獎，由於威力彩頭獎已連續27期槓龜，本期威力彩累積獎金頭獎高達8.4億，威力彩開獎時間在晚間8點30分，透過直播將陸續開出威力彩獎號、今彩539獎號以及3星彩、4星彩獎號，本文也會持續更新最完整最新的獎號，彩迷們快拿出彩券對獎，也許成為億萬富翁的夢想今晚就能實現！※派彩結果以台彩官網資料為主。威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎，千萬別錯過！開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。如果民眾在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金。