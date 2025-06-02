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國民黨今（2）日召開「中正路改名大撒幣砸錢搞鬥爭，違法刪預算」 記者會。桃園市議員凌濤先是痛批，民進黨改路名叫勞民傷財，接著更三問總統賴清德，敢不敢一次改？一、中央轄管中正紀念堂、中山大學、各地公立國中小學要不要先改名？還是只敢找地方麻煩？二、因為意識形態改名，如果中正路要改，中山路、經國路、介壽路改不改？三、民進黨要改路名，要不要改區名？監察院位處中正區，要不要改為愛犬區？國民黨發言人楊智伃表示，民進黨內政部為了鬥爭、搞意識形態，要來亂花地方預算。她表示，內政部提出中正路要改名，說是為了要符合所謂轉型正義的相關條例，說是法定應該要改名，但真的是法定的嗎？真的有這個必要亂用民眾的預算嗎？楊智伃並指出，中正路改名，嚴重影響人民生活，除了路名要改，還有包括戶籍資料，包含門牌、身分證、戶口名簿、地政資料權狀；稅捐、監理、商業登記、各式帳單及信件寄送；路牌、站牌；里辦公室(所有農會郵局帳戶)；里辦公室關防職章、巡守隊環保志工收站名等也通通要改，林林總總到底要花人民多少的納稅錢？凌濤也質疑，民進黨改路名叫勞民傷財、吃飽撐著。劉世芳說改路名是人權問題，跟預算無關，但光4個直轄市的中正路改名就牽涉上億經費，那一項跟經費無關？怎麼會只是人權的問題？為了民進黨搞鬥爭就要改中正路，凌濤三問賴清德，敢不敢一次改？一、中央轄管中正紀念堂、中山大學、各地公立國中小學要不要先改名？還是只敢找地方麻煩？二、因為意識形態改名，如果中正路要改，中山路、經國路、介壽路改不改？三、民進黨要改路名，要不要改區名？監察院位處中正區，要不要改為愛犬區？對於改名之亂的矛盾，凌濤批評，有錢改路名，沒錢給地方建設？民進黨違法砍地方預算，拒修《財劃法》，卻要求地方砸錢改名？此外，稱依法改路名，卻違法砍地方補助？「一個賴政府，兩種嘴臉」，賴政府要求中正路改名，稱中正路改名是「法定義務」，更改取得共識後再推動，但賴政府卻同時砍地方一般性補助款，苛扣地方的教育、社福、身心障礙者的經費，擋地方建設，這是什麼樣的嘴臉？凌濤指出，劉世芳你真的是民進黨大罷免的老鼠屎，不僅添柴火，也增添賴清德的仇恨值，更會讓賴清德與卓榮泰的不滿意度持續的死亡交叉，因為劉世芳完完全全不搞實事，都在搞意識形態與鬥爭。新北市議員江怡臻說明，中正路改名，包括台北、新北、桃園、台中等四直轄市就影響了38個行政區！從上到下，從市政府到各個局處，再到區公所都要大費周章，就為了賴政府一句話「中正路要改名」。她強調，中正路改名更是勞民傷財，僅四個直轄市作業經費高達上億，包括改名事前作業涉及問卷調查、跨區協調等，還有道路更名涉及門牌整編，以及道路整編後民眾門牌、身分證件、戶口名簿、地籍權狀、交通站牌、公用事業及金融機構等文件資料皆須變動，這些都是每一位民眾自己必須去跑區公所等公家機構去辦好，請問賴清德政府要派專人幫大家來做這些更動嗎？江怡臻並指出，除了勞民傷財之外，這些路段都是現在行政區非常繁榮的地方，沿途商家林立，商家必須同時更改其商業登記、門牌地址，程序相當繁瑣，保守估計光是雙北、桃園、台中就會耗費上億元。她表示，賴政府寧花一億改中正，不願30億救新北，卓榮泰內閣刪了30億新北的地方性補助款，如果賴政府花一億元改路名，不如花在人行道的改善，把路做好，不要勞民傷財講轉型正義，用轉型正義之名，行自己的黨權體制。同時，江怡臻與台北市議員柳采葳也分別向民進黨立委蘇巧慧、吳思瑤喊話，這兩位民進黨立委的選區內也都有中正路或中正街，請問蘇與吳兩人支持中正路改名嗎？如果不認同的話，請兩人勇敢站出來說不認同；如果認同的話，請兩人直接到選區內的中正路、中正街上，去跟當地居民溝通。