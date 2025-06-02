西南季風過山後沉降影響，今（2）日大台北、花東氣溫非常悶熱，新北新店上午出現36度的高溫，花蓮玉里中午更是來到37.9度，中央氣象署也發布「高溫資訊」，中午過後日照增強，民眾要嚴防38度以上的氣溫，多補充水分避免中暑。
🟡高溫資訊
📍影響時間：02日白天
📍高溫橙色38燈號：花蓮縣
📍高溫黃色燈號：新北市、台北市、台東縣
🟡今天（6/2）各地高溫排行榜
1、花蓮縣玉里鎮，攝氏37.9度
2、新北市新店區，攝氏36.0度
3、台北市士林區，攝氏35.9度
4、台北市中正區，攝氏35.5度
5、新北市坪林區，攝氏35.5度
氣象署預報員林秉煜指出，今天受西南風影響，北部及花東高溫達36度，明（3）日鋒面影響，北部降溫至30度，周三中部以北、宜花地區降溫更明顯。週四及週五隨著水氣減少，各地可再回到30度高溫。
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📍影響時間：02日白天
📍高溫橙色38燈號：花蓮縣
📍高溫黃色燈號：新北市、台北市、台東縣
🟡今天（6/2）各地高溫排行榜
1、花蓮縣玉里鎮，攝氏37.9度
2、新北市新店區，攝氏36.0度
3、台北市士林區，攝氏35.9度
4、台北市中正區，攝氏35.5度
5、新北市坪林區，攝氏35.5度
氣象署預報員林秉煜指出，今天受西南風影響，北部及花東高溫達36度，明（3）日鋒面影響，北部降溫至30度，周三中部以北、宜花地區降溫更明顯。週四及週五隨著水氣減少，各地可再回到30度高溫。