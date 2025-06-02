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▲灰狼隊正在積極追逐太陽球星Kevin Durant，目前已超越火箭成為他最有可能的下家。不過由於主要交易籌碼Julius Randle未必符合太陽需求，若要促成交易，可能需引入第三方或第四方球隊協助。（圖／美聯社／達志影像）

▲另一名受到關注的灰狼球員是後衛Nickeil Alexander-Walker。他預計今夏成為完全自由球員。（圖／美聯社／達志影像）

連續兩年打進2025年NBA美國職籃（National Basketball Association）西區決賽卻都無緣更進一步，明尼蘇達灰狼今夏可能迎來陣容大變動。根據《The Stein Line》記者Jake Fischer報導，球隊第六人Naz Reid預計將拒絕執行價值1500萬美元的球員選項，今夏成為自由球員，而金州勇士正是他最被看好的潛在下家。最新賠率顯示，勇士以+175高居Reid下家榜首，後續依序為籃網、黃蜂、湖人與暴龍。勇士近年在中鋒位置上戰力不足，Reid的加入有望補強內線實力。本季他為灰狼出戰80場例行賽，場均貢獻14.2分、6籃板與2.3助攻，三分命中率達37.9%；季後賽15場比賽中，表現依舊穩定，場均10.4分、4.7籃板與1.7助攻，投籃命中率更高達50.9%。除了Reid，灰狼今夏還有其他潛在的人事異動。根據消息，球隊正在積極追逐太陽球星Kevin Durant，目前已超越火箭成為他最有可能的下家，KD動向也將影響整個自由市場的作業。不過由於主要交易籌碼Julius Randle未必符合太陽需求，若要促成交易，可能需引入第三方或第四方球隊協助。Randle目前合約剩下最後一年，包含2025-26賽季價值3093萬美元的球員選項。本季例行賽他場均貢獻18.7分、7.1籃板與4.7助攻，季後賽則進一步提升至21.7分、5.9籃板與4.9助攻。根據最新賠率，Randle最有可能加盟的球隊為活塞（+175），其後為黃蜂、火箭、巫師、籃網與暴龍。另一名受到關注的灰狼球員是後衛Nickeil Alexander-Walker。他預計今夏成為完全自由球員，最新下家賠率由雷霆（+230）與湖人（+235）領先。Alexander-Walker本季例行賽出賽82場全勤，場均貢獻9.4分、3.2籃板與2.7助攻，季後賽也有穩定表現。他同時是雷霆球星Shai Gilgeous-Alexander的表弟，兩人是否有望聯手，備受外界期待。面對即將到來的重整與補強，灰狼管理層表態將保持積極態度，盼在現有核心基礎上進一步提升實力。隨著Reid離隊可能性升高、Durant交易傳聞持續發酵，灰狼在這個夏天勢必將成為自由市場與交易市場上的焦點。