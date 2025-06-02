我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「生生喝鮮奶」公立國小新生報到自今日開始至6月11日止，全面採用「新生報到入口網」線上報到。（圖／北市教育局提供）

台北市長蔣萬安推動「生生喝鮮奶」，政策上路已2個月。北市教育局今（2）日表示，公立國小新生報到自今日開始至6月11日止，全面採用進行線上報到，家長免到校、免填寫紙本表單，在家就可輕鬆完成。台北市教育局長湯志民今下午受訪指出，「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策4月起上路迄今，平均兌換率是71.7%，以自主兌換的方式來說，成效已算不錯。湯志民強調，為了解為何有人沒有兌換，先前也施行問卷調查，其中沒有兌換的原因諸如家中鮮奶足夠、不喜冰的飲品或是所提供品項等都有。未來教育局會規劃「鮮奶小學堂」之類的知識性問答題目，鼓勵學童兌換。至於「生生喝鮮奶」公立國小新生報到方式，教育局表示，自今日起至6月11日止，全面採用進行線上報到，家長免到校、免填寫紙本表單，在家就可輕鬆完成新生報到、數位學生證照片上傳及課後活動選課等新生報到作業；若需現場報到的家長，亦可洽學童就讀學校註冊組詢問。