我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴寶英分享自己拍完戲後只想待在家中休息。（圖／朴寶英IG）

韓國女星朴寶英近日登上《할명수》節目談自己拍戲後的真實狀態，她表示自己拍完新劇《未知的首爾》後，為了好好休息，因此封鎖了公司的所有聯絡方式，就這樣消失了整整一週，她表示自己是一個極需獨處時間的人，能夠平靜的度過一個禮拜對她來說是最幸福的是。朴寶英在新劇《未知的首爾中》和劉慶秀、朴珍榮有著許多對手戲，一起主演電視劇的他們也來到了網路節目《할명수》中，他們在節目中彼此分享了殺青後的生活，然而朴寶英的回答竟讓現場所有人全嚇瘋。朴寶英分享新劇殺青後，她直接封鎖了公司的所有聯絡方式，並且人間蒸發了一個禮拜，因為朴寶英的個性是一個非常需要獨處時間的人，因此在拍完戲後，對她來說人生中最美好的事情就是待在家中什麼也不做：「我可以一個禮拜都不洗頭也不出門，只要有外送跟劇就可以了。」訪談一播出後，許多粉絲也紛紛到影片留言區留言，寫下「超認同朴寶英想法」、「需要一個人的獨處時間真的超懂」、「只想在家充電真的是I人認證」、「朴寶英個性有夠REAL」。《未知的首爾》講述一對只有長相相同，其他沒有一處相似的雙胞胎姊妹，雙方透過交換人生的謊言，來去尋找屬於自己的愛情及人生，由朴寶英、朴珍榮、劉慶秀擔綱主演，本劇已於5月24日起在TVN播出，不在韓國的觀眾可透過Netflix平台觀賞。類型：愛情、成長導演：朴信宇編劇：李江語言：韓文集數：12主演：朴寶英、朴珍榮、劉慶秀開播：2025年5月24日收看平台：Netflix