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▲廖偉翔團隊昨天在豐樂公園舉辦端午親子活動。（圖／立委廖偉翔提供，2025.06.02）

▲台中市議員林祈烽要求，公民行使合法罷免權利，應該受到法律保護。（圖／林祈烽提供，2025.06.02）

▲盧秀燕強調罷免與反罷免都是人民權利，只要雙方依法進行，政府都會尊重。（圖／台中市政府提供，2025.06.02）

台中罷團「展翅廢翔」上週甫宣布正式進入三階的「拉罷」行動，昨天便與被罷免方傳出紛擾。志工指控下午在豐樂公園與國民黨立委廖偉翔團隊正面相逢，先是遭對方叫囂，接著警方祭出「可能違反《社維法》」試圖勸離。台中市長盧秀燕今答詢時透露，罷免潮以來雙方投訴「真的很多」！她二度感嘆「警察辛苦了」，公親常常變事主，每方都認為政府袒護對方，政府也困擾許久。藍委廖偉翔團隊昨天下午在南屯豐樂公園舉辦端午親子活動，「展翅廢翔」行動志工也在附近舉牌宣傳，罷團指雙方原本相安無事，活動尾聲突然有支持者高舉麥克風嗆聲「罷免不會成功」，接著就有警方以「可能違反社維法」為由要求他們離開，志工當場氣炸，怒控遭打壓。市議員林祈烽今（2）日質詢時說，無論同意或不同意罷免，言論表達自由應該獲得尊重，昨天罷團志工僅在公園外圍人行道發放面紙及扇子做宣傳，並未使用任何擴音設備，卻遭立委廖偉翔團隊人員持大聲公逼近挑釁。林祈烽說，警方不但未對廖偉翔團隊採取措施，甚至揚言只要廖偉翔團隊有意見，就要帶志工回去製作筆錄並移送簡易庭，還迫使、勸退罷團離開現場，卻對廖偉翔團隊的挑釁行為視而不見，明顯有雙重標準，是否「柿子挑軟的吃」？盧秀燕應指示警察局及有關單位，應有明確的執法標準與程序，並針對此次事件進行完整調查。市長盧秀燕答詢時表示，罷免與反罷免都是人民權利，只要雙方依法進行，政府都會尊重，但自從大罷免以來，雙方互相投訴的案件相當多，台灣的選舉近幾年日益激化，政府都有相當經驗可以應對，「警察辛苦了，公親常常變事主。」她說，每方都認為政府袒護對方，政府也困擾許久，不論如何，相信民眾可以肯定政府，一定能公平辦理選舉並保障各方利益，「再次說聲警察辛苦了。」警察局長李文章則說，任何罷免或反罷免活動都要確保現場平安無事故，但昨天場地活動是反罷免方舉辦的，警方沒有恐嚇，僅是告知罷免方，也會告知反罷免方同樣事項。警方執行勤務會保持行政中立原則，告知權利、提供基本區隔避免雙方衝突甚至鬥毆，是處理相關事件的最高原則。「展翅廢翔」強調，內政部長劉世芳已於3月21日受訪時表示，罷免活動不適用集會遊行法，警方以集遊法和社維法恐嚇罷團，甚至提到小孩，「要讓他知道什麼叫法律」，是非常不妥的行為。只要有統一的標準，公民團體和立委可以各自和平表達意見，公民團體一樣非常感謝警方。