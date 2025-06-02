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3C龍頭商場NOVA資訊廣場的董事長紀宏澤，今年5月聚餐喝酒，搭計程車離開，但他沒直接坐回家，而是先回公司再開自己車，等紅燈又越線被警方注意到，才揪出他酒駕，台北地檢署今日偵結緩起訴，須支付公庫9萬元。紀宏澤在今年5月22日晚上6點，去台北市安和路的餐廳吃飯、喝啤酒，晚間9點40分搭上計程車，前往八德路NOVA總部，待到深夜11點多才開車離開。紀宏澤只開了300公尺，在龍江路上停等紅燈時，巡邏員警發現他超過停等線，上前攔查並進行酒測，酒測值每公升0.71毫克，當場以公共危險現行犯逮捕，在隔天移送北檢偵辦。檢方認為，紀宏澤犯《刑法》公共危險罪，已坦承犯行，因此給予緩起訴處分、緩起訴期間1年，在處分確定後6個月內支付公庫9萬元。目前由紀宏澤當家的NOVA資訊廣場，創辦人是補習班老師鍾瓊亮，1996年7月以台北市中正區館前路2號的「館前商業大樓」家族自有樓層，招商小型電腦硬體販售業者進駐，成功打造集中式電腦賣場，首開先例引發同業仿效。近年NOVA近年主打「體驗科技創新生活」，今年5月選定高雄鳳山文山特區，作為南部第一家旗艦店的戰略據點，建造數位AI體驗中心。