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總統賴清德力拚「去蔣化」，內政部推動全台「中正路」改名政策，引起多位縣市長反彈。內政部則表示，會持續與地方政府及居民進行溝通，並指出「經國路」也在改名的範疇之內。對此，粉專「政客爽」今（2）日帶頭想新路名，狠酸「轉型正義大法好」，網友們也紛紛接龍幫取名，留言道「阿薩布路」、「巴格野路」。內政部推動全台「中正路」、「經國路」改名政策；對此，國民黨今日召開記者會狠嗆，賴政府改路名，預估影響台北、新北、桃園、台中41萬人、18萬7千多户，經費估算要花上億元，路牌、站牌、戶籍資料、地政資料、稅捐監理、商業登記、各式帳單及信件，通通都要改。台北市議員柳采葳也表示，「台北市過去路名改名成功的案例，『軍功路』更名『和平東路四段』僅1.6公里，歷時17年民意溝通、程序協調與實地作業，花費百萬以上」。對此，「政客爽」今日在臉書發文表示，「一個軍功路就要花17年溝通、跑程序，你現在要全台改中正路，真的是吃飽太閒，反正苦的是基層處理繁雜業務的人，你劉世芳就辦公室吹冷氣當賴清德打手就好，笑死。」「政客爽」再發文表示，「有太多路名可以改了，功德台灣、轉型正義大法好」，並狠酸可以把路名改成「清德路」、「功德路」、「小芸路」、「大罷免路」、「行人地獄大道」、「紙紮人八炯路」、「反對五天假路」、「天安門戰獨裁路」、「青鳥大道」。貼文一出，網友們也紛紛在留言區留言接龍幫想新路名，包括「小英路」、「賴皮寮路」、「大成宮路」、「功德無量大道」、「阿薩布路」、「巴格野路」、「厚德路」。