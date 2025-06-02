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烏克蘭國家安全局（SBU）1日發動代號「蜘蛛網行動」（Pavutyna）的無人機突襲行動，針對俄羅斯戰略轟炸機基地進行襲擊，摧毀多架戰鬥機，這次行動已被視為是「俄版珍珠港事件」。綜合外媒報導，烏克蘭的無人機空襲行動，目前已確認包括西伯利亞的貝拉亞（Belaya）以及北極圈摩爾曼斯克附近的奧萊尼亞基等4處基地遭遇攻擊。華爾街日報則進一步引述烏克蘭情報官員說法指出，烏方先將多架小型4軸無人機透過貨車運入俄國，且為了方便隱藏無人機，特別準備木製貨櫃，並將這些準備用來藏匿無人機的貨櫃也透過貨車送到俄羅斯，當行動指令發動，這些被裝著無人機的貨櫃便能透過遠端遙控打開箱蓋，無人機群迅速飛出，精準搜尋鎖定攻擊目標。報導提到，烏克蘭的突襲行動讓俄羅斯損失數十架遠程轟炸機，烏克蘭情報官員認為，俄羅斯受損或被摧毀的的Tu-95MS與Tu-22M3轟炸機，在短時間內難以有其他戰力來取代。英國軍事專家布朗克(Justin Bronk)指出，這波攻擊將讓俄羅斯遠程轟炸部隊遭遇巨大傷害，且這也是烏克蘭特種部隊在戰爭以來針對俄羅斯遠程轟炸部隊所進行的最強烈的一波攻擊。華盛頓郵報則提到，俄羅斯軍事部落客社群Z community，已將烏克蘭發起的這波突襲行動形容為俄版珍珠港事件；擁有17.4萬訂閱者的俄國軍事部落客艾里耶辛（Roman Alekhin）在Telegram提到，「我們希望俄方的回應，能如當年美國對珍珠港遇襲的反應一樣，甚至更加強硬。」多家外媒提到，烏克蘭安全局局長馬柳克(Vasyl Maliuk)親自策劃了這次行動，值得注意的是，烏克蘭先前已表達會出席2日在土耳其伊斯坦堡舉行的俄烏和平會談，但俄羅斯方面出席與否以及官員層級仍屬未知。