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在Jayson Tatum阿基里斯腱重傷、恐缺席整季的陰霾下，外界普遍預期波士頓塞爾提克將會削減薪資、暫別爭冠行列，但據ESPN記者Brian Windhorst分析，塞爾提克反而可能採取更激進的策略，有機會成為Giannis Antetokounmpo（字母哥）潛在的交易目的地。Windhorst日前在節目《Get Up》中表示：「在Tatum受傷之前，這樣的交易構想更有可能，不過現在或許也仍存在機會。」他認為，若Antetokounmpo想留在東區，波士頓仍是具吸引力的選項。根據《MassLive》記者Brian Robb分析，若塞爾提克想實際操作這筆交易，必須先削減約2000萬美元的薪資，突破第二層奢侈稅限制。這可透過提前裁員、或是在交易中引進第三或第四隊幫忙吃下不良合約來完成。一旦擺脫限制，波士頓就能以Jaylen Brown下季5310萬美元的合約為交易主體，對價幾乎等同於Antetokounmpo的5410萬。然而，Robb也指出，公鹿可能對Jrue Holiday的回歸興趣不大，也不會樂意接收Kristaps Porzingis即將到期的大約。他推測Payton Pritchard的友善合約或許具吸引力，而若能在交易中獲得等值球員，塞爾提克也可能考慮放棄Derrick White。另一方面，聯盟整體交易市場預計將在總冠軍賽結束後加溫，許多大筆交易可能會在6月25日選秀開始前完成，屆時各隊也會針對選秀權加速談判。《The Athletic》記者Danny Leroux則建議塞爾提克積極出清Holiday剩餘3年總值1億0440萬美元的合約，必要時甚至可以搭配28順位選秀權當作「甜頭」，同時應考慮與Porzingis談延長合約、續約老將Al Horford與Luke Kornet，並聆聽有關Brown與White的報價。若Antetokounmpo與Kevin Durant的去向底定後，其他球星的交易市場可能將為波士頓創造更多機會。《波士頓環球報》記者Gary Washburn指出，在Tatum傷缺的情況下，塞爾提克或許將放手一搏，從重建邁向「重整」，一舉追求字母哥也不無可能。