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美國股市受到美中貿易緊張升溫拖累，科技與晶片類股表現疲弱，美股四大指數上週五（30日）再度走弱，費半指數大跌逾2%，拖累台北股市今（2）日開盤下跌93.33點、來到21253.97點，跳空跌破月線，盤中在電子股持續走低拖累下，指數最低一度來到20940.98點，失守21000點關卡，終場下跌344.59點或1.61%，收在21002.71點，站回21000點，日K連7黑，季線失而復得，成交量為3447.58億元。中小型股同步走弱，櫃買指數開盤下跌0.34點、來到226.93點，終場下跌5.23點或2.3%，收在222.04點，失守5日線以及月線關卡。今日個股成交量排行榜前五名為：中信金、國泰金、永豐金、南亞科、富喬；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、國泰金、萬海、鴻海。今日壓盤重心就在於電子權值股，明日即將舉辦股東會的權王台積電，今日不見卡位行情，以958元盤下開出，隨後一路走低，終場下跌21元或2.17%，收在最低價946元，日K連4黑，失守5日、月線，拖累大盤指數就有169點。聯發科表現相對抗跌，今日以1250元盤下出，早盤一度翻紅走高，最高來到1270元，可惜也是立即翻黑，不過最後一盤爆出買單挹注，終場收在平盤價1260元，日K結束連6黑；鴻海終場下跌3.5元或2.24%，收在152.5元，失守短期均線5日、10日線以及月線關卡，不過季線是失而復得，拖累大盤指數就有14點。電子權值股帶頭領跌，連帶AI族群也同步走低，智原下跌逾7%，南電、微星、威盛、創意下跌逾6%，仁寶、景碩、嘉澤、譜瑞-KY下跌逾5%，京元電子、英業達下跌逾4%，技嘉、M31、AMAX-KY、世芯-KY、樺漢、凌華下跌逾3%，智邦、健策、精誠、迎廣、所羅門下跌逾2%。此外，個股看到中美晶今日被打入跌停價102元，先前董事會中也決議下半年將發放每股3.5元現金股利，全年合計配發6.5元、現金殖利率達5%，但殖利率似乎無法護體，法人分析，目前多檔ETF持有中美晶，甚至權重高達3%以上，因此今日的走跌有可能來自於ETF調整成分股所造成賣壓。中美晶走低，再加上上週因為漲多迎來拉回賣壓，節能概念股同步走弱，天方能源下跌逾7%，合晶、碩禾下跌逾5%，強茂、立碁、嘉晶、茂矽下跌逾4%，達能、茂迪、永冠-KY、佰鴻、國碩、鼎元、富威電力、科風、億光、大亞下跌逾3%。而今日電子資金成交比重一早一度衝到7成以上，不過隨後走低，來到57.4%，顯示出不少資金停留在傳產股，表現最強勁的就是航運股，美中暫緩對等關稅之後，中國重啟出貨，海運艙位需求大幅增加，美國線訂艙暴增，推升運價快速上漲，上週SCFI指數大漲逾30%，推動貨櫃股相對抗跌，其中萬海一度上漲逾5%，終場則是上漲逾1%，長榮終場上漲逾1%，可惜陽明尾盤不敵賣壓，終場小跌0.6%，其他航運股也跟著走強，漢翔上漲近5%，遠雄港上漲逾2%，華航上漲逾1%，長榮航、慧洋-KY力守紅盤之上。生技股也隨著新冠疫情持續升溫而走高，亞諾法、瑞基亮燈漲停，ABC-KY上漲逾7%，泰博、久裕上漲逾4%，神隆、毛寶上漲逾3%，松瑞藥、寶齡富錦、寶瑞、承業醫、長聖上漲逾2%。此外，全球地緣政治風險升溫，英國、德國紛紛祭出新的軍備政策，顯示出各國進入新一波軍備競賽，軍工概念股今日強勢逆襲，寶一攻上漲停價56.5元，晟田上漲逾6%，漢翔、事欣科上漲逾4%，雷虎、和成上漲逾3%，精剛上漲逾2%，亞航、長榮航太、駐龍上漲逾1%。