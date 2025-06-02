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台北股市今（2）日終場下跌344.59點或1.61%，收在21002.71點，成交量為3447.58億元；其中三大法人合計賣超471.04億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連4賣」賣超538.69億元，創下今年3月3日賣超572億以來，最大賣超紀錄；投信「連10買」，買超92.67億元；自營商（自行買賣）「由買轉賣」賣超25.02億元，合計三大法人賣超471.04億元。美國股市受到美中貿易緊張升溫拖累，科技與晶片類股表現疲弱，美股四大指數上週五再度走弱，費半指數大跌逾2%，拖累台北股市今日開盤下跌93.33點、來到21253.97點，跳空跌破月線，盤中在電子股持續走低拖累下，指數最低一度來到20940.98點，失守21000點關卡，終場下跌344.59點或1.61%，收在21002.71點，站回21000點，日K連7黑，季線失而復得，成交量為3447.58億元。中小型股同步走弱，櫃買指數開盤下跌0.34點、來到226.93點，終場下跌5.23點或2.3%，收在222.04點，失守5日線以及月線關卡。今日壓盤重心就在於電子權值股，明日即將舉辦股東會的權王台積電，今日不見卡位行情，以958元盤下開出，隨後一路走低，終場下跌21元或2.17%，收在最低價946元，日K連4黑，失守5日、月線，拖累大盤指數就有169點。聯發科表現相對抗跌，今日以1250元盤下出，早盤一度翻紅走高，最高來到1270元，可惜也是立即翻黑，不過最後一盤爆出買單挹注，終場收在平盤價1260元，日K結束連6黑；鴻海終場下跌3.5元或2.24%，收在152.5元，失守短期均線5日、10日線以及月線關卡，不過季線是失而復得，拖累大盤指數就有14點。今日個股成交量排行榜前五名為：中信金、國泰金、永豐金、南亞科、富喬；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、國泰金、萬海、鴻海。