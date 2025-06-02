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詐騙集團手段層出不窮，最常見的就是冒用分析師、產業大佬的名義開設粉絲團，吸引投資人入社群後再執行詐騙行為。近期有不明人士冒用台積電創辦人張忠謀及其夫人，以及董事長魏哲家的名義創建粉絲團，對此，台積電今（2）日澄清，這些粉絲專頁皆不是本人。台積電今日表示，最近詐騙手法層出不窮，台積電公司創辦人張忠謀博士及其夫人（台積電慈善基金會董事長）張淑芬女士、台積公司董事長曁總裁魏哲家以及經營團隊，皆沒有用個人身份經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁／社團／社群。此外，也不曾透過社群媒體平台舉辦任何贈書活動，或參與任何投資或股票買賣相關之公開團體、刊登此類廣告、或分享投資理財經驗。最後台積電再次表示，請民眾明鑑不要上當。如有冒用身份情事，台積電也保留法律追訴權。