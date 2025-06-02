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台中罷團「展翅廢翔」上週甫宣布正式進入三階的「拉罷」行動，沒想到昨（1）日便與被罷免方傳出紛擾，志工指控當天下午在豐樂公園與國民黨立委廖偉翔團隊正面相逢，先是遭對方叫囂，接著警方祭出恐違反《社維法》試圖勸離。對此，台中市議員林祈烽質疑，警方涉嫌偏袒廖偉翔立委團隊，根本是執法「雙重標準」。林祈烽指出，南屯區豐樂公園昨日爆發罷免宣傳衝突事件，罷免團體「展翅廢翔」依警方指示，在外圍人行道發放面紙、扇子宣傳罷免，卻遭立委廖偉翔團隊以大聲公逼近挑釁，警方不僅未制止挑釁者，反而要求志工移動避讓，甚至援引《社會秩序維護法》恐嚇志工，導致志工被迫離開，引發爭議。林祈烽提到，他與楊典忠、施志昌、鄭功進議員今日於市議會總質詢表示，罷免第一及第二階段連署期間增加了警方許多勤務，要先感謝所有警察同仁的辛勞，捍衛公民罷免權益，但昨日事件卻凸顯警方在執法時出現雙重標準，涉嫌偏袒廖偉翔立委團隊，嚴重損害市民公平表達意見的權利。林祈烽也質疑，警方誤用《社會秩序維護法》第68條，將和平理性的宣傳行為認定為滋擾，明顯侵犯公民依法表達意見的權利，甚至使志工及孩童受到驚嚇，令人不可置信。無論支持或反對罷免，都應受到公平對等的保護，市府應明訂執法標準，避免警方濫用權力或被政治勢力操控。他也呼籲，盧秀燕市長明確指示警察局，調查並公開事件真相，防止類似事件再度發生。對此，盧秀燕回應，市府尊重市民的表達權利，未來將公平辦理選舉罷免，保障各方利益；警察局長李文章則強調，警方執法中立，並表示將進一步調查了解事實真相；律師王翼升則認為，警方對《社維法》第68條有嚴重誤解，市府必須儘速釐清，以回應市民質疑，捍衛民主價值。