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台中一名「啃老族」討不到錢就對父母動粗，去年（2024）1月酒後打媽媽，弟弟目睹氣炸，拿球棒把哥哥打死，遭到家暴殺人罪起訴，今日辯論終結，這對兄弟的父母親自出庭希望輕判，並求法官高抬貴手，一審將在7月宣判。本案被告是48歲的游姓男子，開計程車維生收入不固定，常伸手向父母要錢，小他3歲的弟弟則在印刷廠工作，看不慣哥哥啃老行徑，也出言譴責過。2024年1月22日晚間8點多，弟弟回家看到哥哥酗酒鬧事，弄得家裡一團亂，甚至對媽媽動手、拿酒瓶作勢攻擊，弟弟勸阻不成還跟哥哥越吵越兇，拿球棒揮打哥哥頭部，造成哥哥傷重身亡。台中地方法院今日開庭，游家母親出庭表示，長子經常跟她要錢，之前要求把家裡房子抵押貸款700萬元，現在仍在還錢。案發當天長子跟她借20萬，還拿瓦斯桶威脅她，次子看到一氣之下才犯案，目的是為了保護媽媽；次子很孝順，一個月賺3萬多會拿一半回家。游家的父親也開口求情，希望法官從輕量刑。不過檢方主張，被害人當時已倒地無法反抗，被告仍拿木棒攻擊20幾下、時間長達2分鐘；被害人雖然品德不高尚，仍擁有生命權，法律不容許以此方式奪走性命，考量被告已悔悟、可教化、重返社會可能性高，求處6年有期徒刑。