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尷尬時刻全被拍下 孫儷林志玲後台互動成焦點

▲林志玲模仿《甄嬛傳》行禮引爆話題，登上微博熱搜，網友意見兩極，但有人表示：「別太放大解讀。」（圖／取自微博）

當紅不易！藝人公眾場合舉止皆受放大檢視

大陸的「時尚芭莎」年度慈善盛典在上個月28日閃亮登場，林志玲與孫儷在後台的一段互動意外成為焦點。當時林志玲一見到孫儷，立刻模仿《後宮甄嬛傳》中「向熹妃行禮」的經典橋段，原意頗具巧思與誠意，但她的視線與笑容似乎略過了林志玲，隨即轉向其他賓客，於是孫儷被網友質疑是否態度不佳。《甄嬛傳》是孫儷的代表作之一，當年她飾演的「熹妃」深植人心，而林志玲此次在盛典後台重現劇中橋段，向孫儷致敬，屈膝欠身、姿態優雅，誠意十足地拉著孫儷的手行了一個大禮；但當時孫儷只有禮貌的回握她了的手，眼神似乎飄向別處，並且轉向其他賓客。現場氣氛略顯尷尬，短短幾秒的影片便引發網友熱烈討論，有觀點批評孫儷反應冷淡、缺乏基本禮貌，也有不少聲音替她緩頰，認為她可能當下沒看清對方的動作，或是正在和其他賓客互動，一時無法即時回應。隨著話題延燒，「林志玲COS甄嬛行禮」關鍵字迅速登上微博熱搜，部分網友盛讚林志玲儀態溫婉、誠意滿分；也有人認為孫儷面對突如其來的「戲碼」反應不上來屬人之常情；還有網友分享後台影片，表示兩人後來相談甚歡，認為外界不必過度解讀。孫儷憑藉《甄嬛傳》紅遍華語圈，成為古裝劇代表人物；而林志玲則橫跨模特兒、戲劇、主持等領域，人氣維持的很好。整起事件雖然只是起於一個小小的互動，卻讓大家知道明星們在公眾面前，一舉一動都可能成為輿論焦點，當紅藝人並不是那麼好當的。