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罷免民進黨立委吳沛憶的「憶事無成」罷團領銜人李孝亮，昨公布連署書份數差約大概1.2萬份，意外掀起國民黨北市議員鍾小平跟郭昭巖的連署書「KPI之爭」。針對鍾小平今交出1049份連署書，且自己屢被黨內同志質疑神隱，郭昭巖今（2）日受訪則大嘆「真的不好連」，只能繼續努力。北市議員鍾小平在罷免吳沛憶的連署書蒐集戰中，曾經嗆聲同黨議員郭昭巖，1人5000份都連不到，就沒有盡到議員責任，但他今天也只交出1049份。郭昭巖今下午赴北市議會總質詢前受訪表示，民意代表自己的工作真的很重，也該善盡民代角色，「但是我們身為黨籍的議員，也一定會配合黨的作業」，所以她都有盡量抽時間拚連署。至於有沒有機會送出超越鍾小平繳交的份數？郭昭巖則回應，份數還在確定當中，因為有些人會寫錯，所以需要重複核對。她並強調，以現在的氛圍來說很多人都會擔心害怕，「所以其實我們真的不好連」，講實話很難。由於屢遭同黨同志質疑沒有認真連署，郭昭巖強調，團隊也會去親自拜訪，但就是剛剛講的，民眾會擔心可能會被查、不敢連，若對方不敢，她也得考量對方心情。郭昭巖也希望，那些沒有在地方服務的人不要再亂放話。