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▲2025年6月4日，一支由三位台灣海洋獨木舟愛好者組成的冒險遠征隊，將從加拿大維多利亞（Victoria）啟程，展開一段為期近三個月、全程約1800公里的極地航行挑戰。（圖／陳道弘提供）

▲2025年6月4日，一支由三位台灣海洋獨木舟愛好者組成的冒險遠征隊，將從加拿大維多利亞（Victoria）啟程，展開一段為期近三個月、全程約1800公里的極地航行挑戰。（圖／陳道弘提供）

▲2025年6月4日，一支由三位台灣海洋獨木舟愛好者組成的冒險遠征隊，將從加拿大維多利亞（Victoria）啟程，展開一段為期近三個月、全程約1800公里的極地航行挑戰。（圖／陳道弘提供）

2025年6月4日，一支由三位台灣海洋獨木舟愛好者組成的冒險遠征隊，將從加拿大維多利亞（Victoria）啟程，展開一段為期近三個月、全程約1800公里的極地航行挑戰。他們將以人力划行方式穿越被譽為「北美最後海上荒野」的Inside Passage（內灣航道），最終目標為阿拉斯加南端港口Skagway，寫下台灣海洋獨木舟探險史上的嶄新篇章。本次遠征是台灣有紀錄以來首度挑戰Inside Passage的團隊行動。該航道橫跨加拿大與阿拉斯加沿海，環繞數千座島嶼、原始森林與冰河峽灣，航線地形險峻且氣候多變，需長時間獨立應對太平洋強勁洋流、突如其來的風暴，以及野營途中可能遭遇的虎鯨、熊、美洲獅等野生動物威脅，還包括長時間無訊號的孤島區域，堪稱對體力、技術與心理素質的極限考驗。三位成員郭熊、豆腐與孟築過去曾共同完成澎湖南海、台灣小琉球橫渡與繞島等高難度航線，累積豐富實戰經驗。這次遠征採完全自給自足、不依賴補給船與外部支援的形式進行，裝備全數由團隊親自攜帶。遠征發起人之一、同時為海洋獨木舟教練的孟築表示：「這不僅是一場體能與技術的挑戰，更是冒險精神的實踐。我們將與自然共處，從中學習謙卑、堅持與尊重。」Inside Passage一向是北美航海人夢寐以求的路線，被譽為「海上版阿帕拉契山徑」，但對海洋獨木舟而言，難度極高。除需獨立繪製航海圖、配置淡水與補給點，還得因應變化莫測的潮汐與氣候條件，無一不是挑戰。此次壯舉亦具教育與推廣意義。團隊希望透過親身經歷，讓更多人了解海洋獨木舟這項運動的深度與魅力，重新思考人與海洋、自然環境的關係。Garmin台灣也提供技術支持，贊助具備衛星定位與環境感知功能的戶外裝備，協助團隊在無訊號區仍可掌握潮汐與安全資訊。若一切順利，三人將於九月抵達終點Skagway，這段純靠雙手划行、穿越極地海上荒野的旅程，將成為台灣海洋文化的重要里程碑，亦是一段真正用槳劃出的故事。