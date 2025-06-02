世壯運問題再+1！閉幕歌詞「台灣」遭改　她轟：自我國格矮化

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雙北世壯運5/30舉行閉幕典禮，表演歌詞的「我台灣來欸」整句遭消音，引發熱議；台北市民進黨議員顏若芳今（2）日表示，世壯運舉辦前，大家就有提醒出了很多狀況，這些一定要回頭究責；她也說，市長要有領導能力整合各局處，若缺乏如此能力，就要重新思考是否適任。爭議不斷的世壯運終於閉幕，閉幕典禮表演的歌詞「我台灣來欸」被改成「阮作伙來欸」，台灣兩字慘被消音；對此，顏若芳今日在網路節目《新聞！給問嗎？》專訪中表示，台北市的說法是「那是新北市辦的，跟他沒關係」，但不要忘了，這是雙北一起舉辦，在自己的國家唱這首歌有什麼問題嗎？顏若芳說到，新北市長侯友宜說演講說了很多次，舞台上也呈現很多台灣元素，這是應該要做的，侯友宜還說有很多國家來參與，但其他國家辦理此類賽事，大家都會尊重主辦國的呈現方式，「這說不過去，為什麼要用這種自我國格矮化的方式？」顏若芳表示，在世壯運舉辦之前，大家就苦口婆心地提醒，已經出了很多狀況，這些一定要回頭究責，市政府要有審查機制，不能讓廠商做「四邊包繩不打洞」直接放上去，給民眾的報名大禮包都是中國製，根本是大出包，「會出這樣子的包，一定從前端的市府，到後端的廠商，每個環節都出錯，爛透了！」顏若芳直言，市長不能只是樣貌帥，一定要有領導能力整合各局處，如果連這樣的能力都缺乏，大家就要重新思考，這位市長是否適任。