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台灣最強夜市小吃是它！外國人買爆這包：香又脆

▲地瓜球是台灣夜市經典小吃之一，近年來也紅到國外，成為外國觀光客來台必吃的美食之一。（圖／取自photoAC）

地瓜球到底在夯什麼？由來、特色一次看

▲地瓜球藉由高溫油炸，加上人工手動不斷擠壓，將油擠出、空氣進入，形成球的形狀。（圖／取自photoAC）

台灣地瓜球紅到國外！外國藝人來台也搶著吃

▲日本女優河北彩伽今年來台時，就特別買了一包地瓜球，更稱讚十分美味。（圖／河北彩伽旅遊手帳臉書）

台灣夜市文化聞名全球，每款道地小吃不只吸引台灣人，就連觀光客來台也指定必買。台灣夜市小吃眾多，不管是雞排、臭豆腐、蚵仔煎等，各有支持者喜愛，，當時在網路上引起討論。事實上，有網友過去曾在Threads發問，表示想找尋台中最厲害的地瓜球攤販，坦言，讓外國朋友能吃到最厲害、最美味的地瓜球。當時問題曝光後，隨即引發眾多老饕分享，「紅心地瓜球中科店，大顆好吃不死甜，老闆娘俏麗可愛」、「真的必須推！忠孝夜市一中禾豐地瓜球」、「永興街阿婆地瓜球，吃到下巴脫臼也要吃」、「旱溪夜市，真好吃地瓜球，冷掉也很脆的感覺」、「大慶夜市的小8地瓜球，一對夫妻在賣」。據了解，地瓜球是台灣夜市代表小吃之一，是由地瓜為主要原料製成的經典小吃，，小小一顆且只要銅板價就能吃到，廣受台灣人喜愛。地瓜球因販售地區不同，對於地瓜球的稱呼也有所差別，像是「QQ球」、「燒馬蛋」等，各大店家在製程或原料上也有差異，有的加入餡料，有的追求口感Q彈，也有追求脆感的，不管是何種都有大批老饕喜愛，也顯現出台灣夜市小吃的多樣性。關於地瓜球的起源說法不盡相同，但地瓜球現在不僅台灣人喜愛，就連許多外國人來台也都急著想嘗鮮，像是曾以限定女子組合IZ*ONE成員出道的南韓女星姜惠元，在去年來台時後曾等了20分鐘，才嘗到深受韓國觀光客喜愛的地瓜球。地瓜球不只擄獲南韓人的心，就連日本人來台也都會買一包。據了解，日本女優河北彩伽在今年2月就曾到台北寧夏夜市逛逛，當時她發現地瓜球攤位時直喊「我喜歡吃這個！」拿到地瓜球本人後，她也難掩內心激動，不斷稱讚十分美味，也可看出地瓜球相當受到外國遊客歡迎。