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▲星宇航空全機隊全艙等配備高畫質的個人螢幕，搭配豐富的影視節目選擇，滿足旅客的多元需求。（圖／業者提供）

星宇航空今（2）日宣布，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）旗下串流平台 Max 的精選內容即將登上星宇航班。即日起於機上推出「Max專屬影視專區」，為旅客帶來一系列精選的 HBO 與 Max 原創影集，全面提升旅客的娛樂體驗。Max專屬影視專區將首播超過120小時的熱門原創影集及節目，包括《白蓮花大飯店》（The White Lotus）、《最後生還者》（The Last of Us）、《企鵝人》（The Penguin）、《高校十八禁》（Euphoria）與《龍族前傳》（House of the Dragon）等知名人氣影集。同時，星宇航空旅客也將能欣賞到深受觀眾喜愛的實境節目，包含《理髮店聊是非》（The Shop: Uninter-rupted）、《席琳娜的大廚宴》（Selena + Chef）及《尋味美國》（Chasing Flavor）等多元類型。從獲獎系列到輕鬆小品，相信全球旅客皆能在豐富內容中找到屬於自己的強檔好劇。Max專屬影視專區精彩內容如下：● And Just Like That…（慾望城市：華麗下半場）● Chasing Flavor（尋味美國）● Chernobyl（核爆家園）● Euphoria（高校十八禁）● House of the Dragon（龍族前傳）● Love & Death（小鎮主婦的愛與死）● Scenes From A Marriage（婚姻場景）● Selena + Chef（席琳娜的大廚宴）● The Last of Us（最後生還者）● The Penguin（企鵝人）● The Regime（強權之末）● The Shop: Uninterrupted（理髮店聊是非）● The Undoing（還原人生）● The White Lotus（白蓮花大飯店）星宇航空致力於打造舒適如家的機上體驗，全機隊全艙等配備高畫質的個人螢幕，並持續導入多元優質的影視娛樂內容，從開航至今，豐富的機上娛樂內容備受好評。機上電影從最新院線強片、國際影展精選、經典影史巨作到人氣動畫，滿足商務客與親子旅客多元需求。音樂方面則收錄了當前受歡迎的熱門專輯，橫跨華語、西洋、韓流與日流，讓旅客隨時切換屬於自己的機上演唱會。此外，星宇航空亦提供多樣化 Podcast 節目，從知識學習、旅遊記趣到輕鬆對談，讓飛行過程也能獲取新知。喜愛互動體驗的旅客，還可透過機上遊戲功能，遊玩休閒遊戲，享受飛行中的樂趣時光。星宇航空未來將持續引進多元娛樂內容，使每段旅程都成為難忘的飛行體驗。