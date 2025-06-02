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陸委會昨（1）日發布新聞指出，旺中集團出席中共官方舉辦的「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」，陸委會予以最嚴厲譴責，並將檢視該媒體集團行為是否涉及與中共黨政軍合作，而有違反《兩岸條例》情況，依法處理。對此，前立委郭正亮怒轟，在法理上恐難成立，「這就是國安會的要求，他們想藉機做一波政治操作。」中共官方主辦的「兩岸媒體人峰會」及「海峽兩岸中華文化峰會」29日在北京召開，其中旺中集團總經理蔡旺庭也有出席。中國國台辦副主任吳璽在會中喊話台媒，應堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂，堅定推進統一。對此，陸委會今指出，中華民國是主權獨立的國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，並點名旺中媒體集團為求在陸發展利益，協助中共辦理具統戰意涵之「海峽兩岸中華文化峰會」，並唱和中共官方損害我國家主權，嚴重危害國家利益。陸委會表示，中共長期利用兩岸交流包裝對台統戰宣意圖，且此會前已提醒這類峰會把台灣媒體人叫到北京訓話、指導，已非單純文教交流，非政府樂見。陸委會批評，旺中集團一意孤行，為一己私利，不顧社會觀感，發表傷害我國家主權言論，甘願成為中共對台統戰的棋子，在此给予最嚴厲的譴責；並強調政府將檢視該集團行為是否有違《兩岸條例》第33條之1，依法處理。對此，郭正亮1日在政論節目《中天辣晚報》中表示，就實質法律面，《兩岸條例》第33條之一雖規定台灣地區人民與法人不得與大陸涉及對台工作、影響國安的單位進行任何合作，但此條文定義模糊。郭正亮質疑，出席文化交流會議構成所謂「合作」一說，在法理上恐難成立，「這樣也算合作行為嗎？根本扯不上邊。」郭正亮認為，這場風波的重點是挑起話題，引起獨派群體的不滿情緒，未必會進入法律程序，更可能是停留在政治操作層次，「這就是國安會的要求，他們想藉機做一波政治操作」。