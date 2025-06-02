我是廣告 請繼續往下閱讀

台中罷團「展翅廢翔」上週甫宣布正式進入三階的「拉罷」行動，沒想到昨（1）日便與被罷免方傳出紛擾，志工指控當天下午在豐樂公園與國民黨立委廖偉翔團隊正面相逢，先是遭對方叫囂，接著警方祭出恐違反《社維法》試圖勸離。對此，廖偉翔也發聲回應了。台中市議員林祈烽與楊典忠、施志昌、鄭功進議員今日於市議會總質詢表示，罷免第一及第二階段連署期間增加了警方許多勤務，要先感謝所有警察同仁的辛勞，捍衛公民罷免權益，但昨日事件卻凸顯警方在執法時出現雙重標準，涉嫌偏袒廖偉翔立委團隊，嚴重損害市民公平表達意見的權利。林祈烽也質疑，警方誤用《社會秩序維護法》第68條，將和平理性的宣傳行為認定為滋擾，明顯侵犯公民依法表達意見的權利，甚至使志工及孩童受到驚嚇，令人不可置信。無論支持或反對罷免，都應受到公平對等的保護，市府應明訂執法標準，避免警方濫用權力或被政治勢力操控。他也呼籲，盧秀燕市長明確指示警察局，調查並公開事件真相，防止類似事件再度發生。針對此事，廖偉翔回應指出，他的團隊日前在南屯豐樂公園「合法」舉辦端午親子活動，但罷團卻「未經申請」擅自踩場宣傳，儘管如此，主辦方仍尊重表達意見的權利，不僅未干預，甚至還請對方喝飲料。廖偉翔強調，現場有民眾看不下去罷團頻頻干擾活動，才自發性號召反罷免，而警方為避免衝突升高，則勸離雙方人馬。廖偉翔也呼籲，罷團應尊重活動主辦方與民眾，勿再挑釁滋事。