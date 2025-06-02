我是廣告 請繼續往下閱讀





此外，國民黨立院黨團提出修正動議，直轄市政府副市長人數由現行2人增為3人，刪除250萬人口的門檻限制；縣市政府的副縣長人數則由1人增為2人，並設日出條款，自2026年1月1日起施行。 內政委員會召委、國民黨立委牛煦庭解釋，此條文修正是考量「財政收支劃分法」修正後做出的調整。國民黨立委許宇甄解釋，因地方事務多元、繁雜，財劃法通過後地方要承接更多中央下放的業務，需增加副市長。



內政委員會召委、國民黨立委牛煦庭解釋，此條文修正是考量「財政收支劃分法」修正後做出的調整。國民黨立委許宇甄解釋，因地方事務多元、繁雜，財劃法通過後地方要承接更多中央下放的業務，需增加副市長。 民進黨立委李柏毅則點名，此項修法就是「蔣萬安寶寶條款」，假使台北市副市長請辭去選舉（指李四川），依照現行人口數，將無法再補一名副市長，他也認為地制法、財劃法應整體討論，不該因人設事。



民進黨立委李柏毅則點名，此項修法就是「蔣萬安寶寶條款」，假使台北市副市長請辭去選舉（指李四川），依照現行人口數，將無法再補一名副市長，他也認為地制法、財劃法應整體討論，不該因人設事。 劉世芳說明，現行規範是依人口比例設立副縣市長，照國民黨團提案，桃園市、台南市可增加1名副市長，台北市維持3名副市長。若增設副市長1人，不含其他秘書，直轄市需700萬元、非直轄市是500萬元。不過，因朝野未達共識，會議主席牛煦庭裁示相關條文保留送政黨協商。



劉世芳說明，現行規範是依人口比例設立副縣市長，照國民黨團提案，桃園市、台南市可增加1名副市長，台北市維持3名副市長。若增設副市長1人，不含其他秘書，直轄市需700萬元、非直轄市是500萬元。不過，因朝野未達共識，會議主席牛煦庭裁示相關條文保留送政黨協商。





立法院內政委員會今（2）日初審通過地方制度法部分條文修正草案，明定民選地方首長遭停職時期間，一律停發薪給；此外，也將現行地方議員、市民代表1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則，並於2030年12月25日起適用。立法院內政、司法及法制委員會今天邀劉世芳列席，繼續審查地方制度法部分條文修正草案。初審通過條文明定，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長依公職選罷法規定停職期間，不得發給薪給，在其依選罷法規定復職後，或在其任期屆滿後，經法院判決無罪確定或因犯罪嫌疑不足經檢察官不起訴處分確定者，予以補發。另外，現行地方制度法第33條規定，各選舉區選出的直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表名額達4人者，應有婦女當選名額1人；超過4人者，每增加4人增1人。為促進性別平等參政，初審通過條文，將現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。條文明定，直轄市、縣市議員、鄉鎮市民代表在3人以上者，應有任一性別當選名額1人；超過3人者，每增加3人增1人，並增訂日出條款，自民國2030年12月25日就職的直轄市、縣市議員適用。