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陸委會昨（1）日發布新聞指出，旺中集團出席中共官方舉辦的「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」，陸委會予以最嚴厲譴責，並將檢視該媒體集團行為是否涉及與中共黨政軍合作，而有違反《兩岸條例》情況，依法處理。對此，前立委郭正亮認為，陸委會突然動作並不尋常，背後應有國安會主導。中共官方主辦的「兩岸媒體人峰會」及「海峽兩岸中華文化峰會」29日在北京召開，其中旺中集團總經理蔡旺庭也有出席。中國國台辦副主任吳璽在會中喊話台媒，應堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂，堅定推進統一。對此，陸委會今指出，中華民國是主權獨立的國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，並點名旺中媒體集團為求在陸發展利益，協助中共辦理具統戰意涵之「海峽兩岸中華文化峰會」，並唱和中共官方損害我國家主權，嚴重危害國家利益。陸委會表示，中共長期利用兩岸交流包裝對台統戰宣意圖，且此會前已提醒這類峰會把台灣媒體人叫到北京訓話、指導，已非單純文教交流，非政府樂見。陸委會批評，旺中集團一意孤行，為一己私利，不顧社會觀感，發表傷害我國家主權言論，甘願成為中共對台統戰的棋子，在此给予最嚴厲的譴責；並強調政府將檢視該集團行為是否有違《兩岸條例》第33條之1，依法處理。對此，郭正亮1日在政論節目《中天辣晚報》中質疑，陸委會突然動作並不尋常，以陸委會現任主委邱垂正、副主委梁文傑的個人風格，應不致於對此事如此激動，這起事件背後應有國安會主導，形同授意陸委會出面發動攻勢。郭正亮直言，「坦白講，我也不覺得這是情緒反應，而是早就鎖定要出手，只是等到這個場合出現」，在總統賴清德就職演說受到中國大陸封鎖、兩岸關係持續緊張的情勢下，獨派內部對「抗中保台」無法在第一線發揮已感不滿，而旺中赴陸參與文化活動的新聞，則成為操作焦點。郭正亮認為，陸委會發聲明喊查旺中的舉動，意在激起特定選民群體的情緒，有利於罷免運動的宣傳鋪陳，「他們需要一個能動員情緒的議題，這個題目剛好符合需求，賴清德不能講話，就由陸委會來出手」。