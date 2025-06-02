我是廣告 請繼續往下閱讀

針對高中以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則草案，教育部1日召開北部座談會，高雄學生代表也特別北上反映來自南部學生的意見。此外，高雄學生民主聯盟與高市府教育局、高市府青年局共同舉辦的「學生參與不被距離限縮 行動載具管理條例南部學生座談會」將於6月4日晚間舉辦。高雄學生民主聯盟主席萬儀梵表示，此份草案目前仍處於預告與徵詢意見階段，條文內容尚未定案。如果後續討論不夠充分具體，擔心這樣的參與將淪為形式而非實質，草案中雖提到在高級中等學校召開管理規範會議時學生代表人數不得低於三分之一，但目前對於學生代表的選任程序、參與形式、決策權限等，仍缺乏具體說明。高雄學生民主聯盟強調學生代表的參與不是形式上的席次分配，而是需要實質的量能與討論能力。目前許多學生代表仍面臨缺乏參與機會、制度培力與師長支持的困境。在制度面之外，更需要在實務上建立起讓學生能真正參與的支持系統與文化。同樣來自高雄學生民主聯盟成員林文伶同學提到，理解手機條例的出發點是為了保護學生的學習品質與身心健康，然而作為學生也確實看到過度使用手機可能帶來的問題，更希望在規範與限制的背後，能有更多溝通的空間與理解的機會。林文伶說，學生並不是單純反對管理，而是希望管理的方式能夠貼近現實、貼近使用者的需求。相信在政策制定的過程中，學生的聲音不應該被忽略。高雄市兒少代表梁秭萁表示，在數位時代，單靠限制載具使用並不能根本解決問題。相反地，應該透過教育引導學生學會自我管理與自制力，包括建立規律的作息、設定明確的學習目標、以及培養延遲滿足的能力。在科技已經深度融入生活的現在，可以反思，是否能鼓勵老師在課堂中加入一些數位互動的方式，例如使用 Kahoot、Quizizz 等工具，讓學生透過參與感提升專注度，相對單純禁止使用更有效果。梁秭萁也提及在私立學校中，學生代表的發言空間可能更受限，因此希望能看到未來有更多保障學生表意權的措施。高雄學生民主聯盟指出，為讓高中以下學校學生攜帶行動載具到校管理草案，能重視南部學生聲音，草案發布前納入更多學生意見，將於6月4日晚上6時30分至8時30分在「雄校聯社團養成實驗室8樓」，舉行「學生參與不被距離限縮 行動載具管理條例 南部學生座談會」，歡迎所有關心行動載具管理議題，或希望瞭解政策進展與分享看法的中南部高中職學生參與。