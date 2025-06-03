韓星GD（簡稱：G-DRAGON、本名：權志龍）將於7月12日、13日在「台北小巨蛋」舉辦演唱會，2場2萬張門票開賣即完售，確定7月11日加場再唱一天，新場次的1萬張門票採2階段販售：6月3日（星期二）10：00會員優先購、6月4日（星期三）13：00在KKTIX全面開賣，不過這次「會員優先買」不再開放登記預售，僅給之前登記的V.I.P（粉絲名）購買，《NOWnews今日新聞》已幫各位粉絲整理好詳細規範、超連結，一起來看看！
GD睽違8年再度來台，將於7月11日至13日在「台北小巨蛋」舉辦3場演唱會，票價分為：8980元、7980元、7880元、7280元、6680元、5580元、4580元、3580元、800元，12日、13日的門票已完售，11日的票券今天優先給官方會員購買。
GD會員搶先買「3大要件」 超詳細規範一次掌握
➊ 加入GD官網成為官方會員：註冊超連結
➋ 註冊KKTIX成為會員、填妥個人資料
➌ 就可獲得「6月3日早上10點」搶先買票資格
購票時間：2025年6月3日（星期二）10：00～23：59（總計開放13小時59分鐘）
⚠️只有先前有填寫「台北場G-DRAGON官方會員預售問卷（7月12至13日場次）」的粉絲，才可以參加7月11日加場的會員預售。
⚠️不會再開放問卷填寫，請勿錯過！
🔸你的G-DRAGON會員專屬預售代碼將是6碼的英數組合（隨機產生）。
🔸此預售僅限「已完成預售問卷」的G-DRAGON官方會員，並須透過「gdragon.ai」問卷系統完成。
🔸每人／每帳號每場「限購2張票」。
購票頁面：KKTIX售票網
▲僅有購買資格的「粉絲會員」，才有專屬購買頁面，一般民眾將開放於6月4日下午1點在KKTIX購買。
KKTIX購票規範，可「點此」查閱。
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GD會員搶先買「3大要件」 超詳細規範一次掌握
➊ 加入GD官網成為官方會員：註冊超連結
➋ 註冊KKTIX成為會員、填妥個人資料
➌ 就可獲得「6月3日早上10點」搶先買票資格
購票時間：2025年6月3日（星期二）10：00～23：59（總計開放13小時59分鐘）
⚠️只有先前有填寫「台北場G-DRAGON官方會員預售問卷（7月12至13日場次）」的粉絲，才可以參加7月11日加場的會員預售。
⚠️不會再開放問卷填寫，請勿錯過！
🔸你的G-DRAGON會員專屬預售代碼將是6碼的英數組合（隨機產生）。
🔸此預售僅限「已完成預售問卷」的G-DRAGON官方會員，並須透過「gdragon.ai」問卷系統完成。
🔸每人／每帳號每場「限購2張票」。
購票頁面：KKTIX售票網
▲僅有購買資格的「粉絲會員」，才有專屬購買頁面，一般民眾將開放於6月4日下午1點在KKTIX購買。
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