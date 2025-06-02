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陸委會昨（1）日發布新聞指出，旺中集團出席中共官方舉辦的「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」，已非單純文教交流，非政府樂見；陸委會予以最嚴厲譴責，並將檢視該媒體集團行為是否有違《兩岸條例》第33條之1。對此，名醫沈政男今（2）日狠酸，「作家們，或者任何有在發表文章的人，請你們注意了，幾十年前有『二條一』，涉嫌叛亂就抓去判極刑，現在，政府若不高興，也可以用『三十三條之一』來搞你。」。沈政男今日在臉書發文表示，陸委會稱將檢視該等媒體集團行為，是否涉及和中共黨政軍合作，而有違反《兩岸條例》第三十三條之一的情況，「嗯，還需檢視啊？違反兩岸條例與否，就是你們說了算，還要誰來檢視？」沈政男痛批，「違反又怎樣？就罰個幾十萬嘛！旺中集團，還怕你們罰啊？還是，你們要關掉旺中集團，就像關掉中天電視一樣？一起同行與會，最引人注目的是，有好多知名台灣作家！是不是陸委會也要罰他們錢？」沈政男狠酸，陸委會稱這類言行「非政府樂見」，「你看，我說現在是訓政時代，就是如此；人民做什麼、講什麼，都要顧慮政府感受，不要惹他們生氣，尤其你看陸委會官員講話的口氣與神情，就是大人教訓小孩。陸委會成立幾十年來，大家有看過這樣的陸委會官員嗎？就沒有嘛！源頭當然是民進黨煽起了台灣社會的仇中、恐共氛圍，他們於是以為這麼做會有選票。」沈政男指出，包括大罷免，都是仇中與恐共的操作，就有一些台灣作家起身附和了，「那些作家的言行，包括領獎時大喊『我主張台獨！』，呵，顯然，都是『政府樂見』了；我就說，有作家連署支持大罷免，應該也會有作家給予反制，連署反對大罷免，就看，會不會有了。」沈政男示警，「大罷免如果得逞，未來，作家們要到大陸進行文學交流，恐怕要先算一算自己有多少存款，免得『三十三條之一』扣下來，幾十萬就飛了；即使你不到大陸，以後，當民進黨成為國會多數，依照他們操作仇中、恐共的傾向，絕對會開始拿兩岸溫和派開刀，下一步就是，你在台灣發表文章，如果『非政府樂見』，也可能受到懲處。」沈政男直言，「我就說，先前處理陸配武統只是第一步，看到沒有，接下來就處理『赴陸舔共藝人』，然後現在則是針對赴陸開會的台灣媒體人、作家了。」沈政男質疑，「說什麼，那些兩岸會議都是統戰、傷害我國主權！試問，誰來判定是否統戰？有沒有傷害台灣主權？啊就你們自己球員兼裁判嘛！然後不服你們的裁決，告到行政法院，那些法官也會順應你們操弄出來的仇中、恐共氛圍，不是嗎？」沈政男呼籲，「作家們，或者任何有在發表文章的人，請你們注意了，幾十年前有『二條一』，涉嫌叛亂就抓去判極刑，現在，政府若不高興，也可以用『三十三條之一』來搞你，然後大罷免若得逞，只會變本加厲，恐怕以後只要你沒有通過『愛台灣審查』，他們落一句『非政府所樂見』，你就遭殃了。」沈政男怒轟，作家喊「我主張台獨」，大家拿公費給予獎勵；到大陸開文學會議，同行有人喊「中國台灣」、「我愛祖國」，卻要被罰錢，「這不是言論審查，又是什麼？本質上就是這個時代的『二條一』。」