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▲反廢死公投：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲藍綠立委臉書社群：反廢死公投 相關貼文數據比較。（圖／QuickseeK提供）

▲反廢死公投遭否決後：網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

中選會5月底審議立法院函送的反廢死公投及核三重啟公投，核三重啟公投被認定為針對重大政策的創制、複決，確定成案，將於今年8月23日投、開票；至於反廢死公投，中選會認為，其命題偏向立法原則創制，而非針對重大政策的創制或複決，因而將其否決。國民黨質疑中選會的決定凌駕立法院，不僅違反公投法，更違反憲法權力分立原則。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察反廢死公投的網路聲量趨勢，3月中旬國民黨主席朱立倫親赴立法院，與黨團立委共同舉行記者會，面對當時來勢洶洶的大罷免二階連署啟動，朱立倫拋出「反廢死」、「反戒嚴」公投，希望化被動為主動，奪回政治議題主導權，當天聲量衝上9000則，但很快聲量就降下來，直到3月底兩公投提案在立院被藍白黨團聯手逕付二讀，才又有單日萬則的高討論度。但逕付二讀進入一個月的協商冷凍期後，議題的聲量熱度也同步冷凍，每天僅數百則討論，甚至不超過500則。5月16日立法院正式通過反廢死公投提案，當日聲量7000餘則，8天後反廢死公投遭中選會駁回，是這個議題出現以來的聲量最高峰，當日聲量1.5萬餘則，但同樣地，討論熱度沒有明顯維持，4天後又降回1000餘則。觀察藍綠立委在社群上討論反廢死公投的數據狀況，從貼文數量來看，主張發動公投的國民黨立委貼文總數36則，竟然比反對公投的民進黨立委的貼文數65則還少，且黨團當中參與發文者，國民黨團18人、亦少於民進黨團的25人，也就是說，國民黨立委公開力挺反廢死公投議題者少、發言也不踴躍。民進黨立委有關反廢死公投的熱門貼文，包括黃捷指國民黨「違法表決通過兩個公投案，只花十分鐘」，吳秉叡控國民黨「違反議事程序，黑箱操作通過毫無實質意義的反廢死、反戒嚴公投案」，郭昱晴強調反廢死公投是假議題，因為「台灣根本沒廢死」、「說穿了就是怕自己被罷免」。而國民黨立委相關貼文包括羅智強高呼「勝利」，強調「反廢死、反戒嚴二項公投，逕付二讀通過」。王鴻薇簡短表示「不辱使命，將反廢死，反戒嚴兩大公投逕付二讀，向前推進！」，黨團總召傅崐萁則認真論述反廢死公投意義，強調這個公投案是為了尊重生命更須捍衛人權。總體而言，綠營立委雖發文數量較多，但在藍營少數立委大聲疾呼之下，該議題在藍營同溫層所創造的粉絲互動數24.8萬次，仍比綠營同溫層的15.6萬次高。國民黨當初拋出兩公投議題，雖然是希望扭轉大罷免上輿論一面倒的情勢、掌握空戰主導權，但黨部並沒有組織性地規畫如何延續風向，無法成功帶動議題節奏，無怪乎較難擴散形成整體討論。在中選會宣布否決反廢死公投後一週，相關討論累積聲量不到2.5萬則，並不算高，而其網路負面聲量濃度相當高，好感度p/n值僅0.25，細看負面熱門文章，發現集中在特定少數藍營公職頻道，包括徐巧芯、柯志恩，可見這個議題只停留在黨公職的版面，並沒有擴散到一般網友、引發大家的共情與發言。廢死是台灣社會長期討論的公共議題之一，從長期以來的民調數據來看，即便民意普遍反廢死，但對於國民黨拋出的「反廢死公投」，網路聲量卻難以延續，顯示議題動能受侷限。究其原因，國民黨雖為公投發起者，但議題發起前沒有醞釀過程，黨中央突兀拋出，不僅使藍營立委私下驚訝，社會大眾關注目光一時也難轉到這裡；議題拋出後在社群的操作上又顯得缺乏節奏，聲量討論集中在同溫層。相較之下，民進黨反而較積極參與發言，盡力凸顯國民黨在議題設定上、程序推進上的不合理之處。整體而言，「反廢死公投」雖是國民黨面對大罷免來勢洶洶的一個新嘗試，但從議題拋出到被否決的這兩個月來，一直沒能突破同溫層；畢竟在國內現實法制中，死刑尚未被廢除，使得這個題目一開始就有著說服力不足的短處，加上後來的空戰火力支援不夠，無怪乎難以產生廣泛動員效應。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com