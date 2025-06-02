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立法院會明（2）日預定處理「2028無煤中火」、「行政院立即全額撥付一般性補助款」、「邀卓揆報告主權基金進度」等討論事項，國民黨團已發出甲級動員通知，力拚表決通過。據悉，黨團已要求黨籍立委針對討論事項第2案、第3案「大體討論」登記發言，為各自選區地方建設及相關補助強力爭取發聲，朝野恐再爆發衝突。立法院會明天討論事項，包含「改善空氣品質，守護國人健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火之國家減碳目標」、「行政院立即全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費。另應由行政院自行調整刪減636億餘元，請行政院院長於1個月內向立法院提出專案報告。」、「儘速邀請行政院院長率同相關部會首長就『我國設立國家主權基金之規劃及進程等相關事宜』乙案向立法院提出專案報告」等。國民黨團日前已發出甲級動員通知，力拚表決通過。據悉，黨團已經要求明天不分區、台北市、新北市委員，於上午7時至議場，針對討論事項第2案行政應立即全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款案、第3案邀請行政院長報告設立國家主權基金案兩案「大體討論」登記發言，為各自選區地方建設及相關補助強力爭取發聲，朝野恐再爆發衝突。