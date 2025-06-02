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電動車市場近來不如預期，加上中國廠商大舉增產，讓一度被看好的碳化矽（SiC）功率半導體市場也開始出現雜音。日本半導體大廠瑞薩（Renesas）近日傳出，已經決定放棄投入生產EV用SiC元件，原因就在於獲利空間持續壓縮。根據《日經新聞》5月30日報導，瑞薩原先計畫在2025年初，於高崎工廠開始量產車用SiC晶片，但隨著電動車成長趨緩、市況惡化，加上中國業者在政府補助下大量增產，導致供需失衡、價格下滑，瑞薩最終選擇喊卡，並解散了相關研發團隊。台灣相關供應鏈受消息影響。以中美晶為例，公司旗下轉投資環球晶布局SiC材料，今天股價連帶成壓。中美晶以跌停作收，環球晶跌幅6.98%，其他包括漢磊、穩懋等跌幅頗重。根據研調機構富士經濟最新報告，原本預估2024年全球SiC功率半導體市場規模可達4915億日圓，但在最新預測中已下修至3910億，增幅雖仍達18%，但低於原先期待。除了瑞薩之外，SiC領域的另一家重量級玩家美國Wolfspeed也爆出資金壓力。《華爾街日報》５月報導，該公司正考慮聲請破產，目前正在與債券持有人、顧問與美國政府溝通，希望爭取補貼與資金支援。