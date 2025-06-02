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民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案遭羈押禁見，柯妻陳佩琪端午節前夕，代替丈夫與眾望基金會做公益。她今（2）日有感而發表示，過去聯考丙組以醫學系為最高志願，丁組則以法律為首要目標，都備受敬重的社會菁英。如今執政黨把司法玩成這樣，「為了追殺一個柯文哲」，司法變成人人唾棄。陳佩琪今在臉書發文指出，總統賴清德520就職1週年，有媒體公布賴的施政滿意度。她長期以醫師為業，最自豪的就是，過去政治人物不管在哪個縣市、位居什麼職位，醫療幾乎是這些首長滿意度最高的項目。陳佩琪說，以前聯考丙組以醫學系為最高志願，丁組則是法律，「都是一些邏輯推理能力極佳的社會菁英」，廣受敬重。但現在司法被執政黨玩成這樣，就為了追殺柯文哲，她不解，「這些和醫學並列的司法菁英怎麼能忍受自己專業領域和職場信譽受到如此之摧殘呢？」陳佩琪表示，現在一有司法案件發生，社會幾乎是一面倒地抨擊，代表這個領域在國人心目中，早已不再為人所信任，「已經是整組去了了了」。