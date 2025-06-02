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五官變化明顯？網友質疑蔡瑞雪鼻型太人工

▲蔡瑞雪被網友質疑長相變化大，Dcard掀討論潮，有人直指她鼻子變尖像「小木偶」，也有人懷疑不只戴牙套，而是整了很多地方。（圖／蔡瑞雪IG）

不正面回應整形傳言 蔡瑞雪保持神祕態度

「北一女神」蔡瑞雪有甜美可愛的長相，她在社群平台的自拍影片，被網友稱「整到不像她」，掀起一陣熱議，有人直言她的鼻子變很尖，像童話角色「小木偶」，也有人笑稱：「比小蘭的頭髮還尖」、「是在COS啄木鳥嗎？」而蔡瑞雪並不在意這些留言，還發一則限動表示：「我很喜歡我現在的樣子」，似乎在回應外界對她的評價。蔡瑞雪近日在臉書限動曬出一張抬頭撥髮的自拍，只見她身穿黑白無袖洋裝，手輕扶耳際、頭微仰、眼神望向上方，營造慵懶氛圍，沒想到卻被眼尖網友發現五官有異，尤其鼻子變得細長又尖銳，好像「太人工」，也有人開玩笑：「這角度都能戳破天花板了」但有粉絲感嘆：「以前就很漂亮了，為什麼還要動刀？」誰都沒料到，一個限動竟能引爆話題。原PO在Dcard以「蔡瑞雪長得不太一樣了」為題發文，坦言自己很久沒關注她，沒想到一看到這張限動就嚇到，忍不住質疑她：「發現鼻子有變尖，很像小木偶。」不少網友也留言附和，「她都說只有戴牙套，但真的只有這樣嗎？」、「她開心就好，不過現在真的很像精緻塑膠娃娃。」26歲的蔡瑞雪因為穿韓服的美照爆紅，又被封為「北一女神」，人氣紅遍台韓，後來也進軍演藝圈拍攝戲劇與主持節目，目前IG粉絲超過77萬。雖然過去曾被質疑有整胸部，最近又讓網友覺得她下巴跟鼻子都有動過，但她始終對外聲稱只動過牙齒矯正，對於其他傳聞則未正面回應。