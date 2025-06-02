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拿下冠軍的為「彰化縣」，而第二名則意外由「桃園市」拿下，第三名則為「雲林縣」，而大家常常開玩笑稱為是「苗栗國」的苗栗縣則排在第四名；被稱百貨公司巨城是景點的「新竹」則排在第五名。

▲網友投票台灣最無聊縣市由彰化縣拿下冠軍，不過彰化縣用觀光數據證明自己不無聊，形象大逆轉。（圖／彰化縣政府提供）

台灣最無聊縣市投票冠軍仍是彰化！觀光人潮數據大翻盤

靠著「鹿港老街」一舉拿下2024年台灣景點冠軍，全年度累積造訪人潮突破1600萬人

今年2025第一季觀光數據出爐，鹿港老街雖然已經被其他景點超越，但是也吸引628萬人次造訪，其它熱門景點也都有150萬至270萬人的好成績

▲位於彰化的「田尾公路花園」現在也是台灣熱門景點，2025第一季也有270萬人到訪，園區內拍照超美。（圖／交通部觀光署）

鹿港老街超過300年的魅力！遊客玩過彰化最新一週評價

事實上，鹿港老街發展歷史至今已經有300多年，是台灣第一個指定的古蹟保存區

仔細查看鹿港老街最新一週的Google評價，目前有4.4顆星評價

▲鹿港老街的古色古香保持極佳，至今已經有超過300年的歷史，許多到訪旅客皆給予好評。（圖／翻攝彰化旅遊資訊網）

台灣景點種類眾多，不論是自然景觀、遊樂園還是各種古蹟老街任君挑選，近幾年國旅景點也搭配眾多活動帶動人潮，許多縣市也創下新高觀光人次。然而網友票選出台灣最無聊的縣市2025年版本，沒想到「彰化縣」又再度拿下冠軍，但根據觀光署統計，彰化縣近一年的觀光人潮成績非常驚人，形象可以說是已經逐漸翻轉，許多久未去彰化遊玩的民眾去過後也幾乎改觀表示：「沒想到長大後來感受這麼不同！」臉書粉專「台中時事」統計PTT鄉民投票台灣最無聊縣市的結果，根據排名，仔細查找PTT對於彰化縣的評價，許多在地人表示、「彰化認真說就是交通不方便，要有車才能夠好好玩，不然真的超無聊。」而雖然網友們投票「最無聊縣市」還是投給彰化縣，但多數人可能都已經許久未到彰化縣觀光，近幾年彰化縣觀光人潮可是大翻盤，，好評不間斷。除了鹿港老街之外，彰化縣的「田尾公路花園」、「王功漁港」、「八卦山風景區」也都是熱門景點，，搭配在地的特色小吃控肉飯、肉圓等，力拼擺脫景點沙漠、最無聊縣市的稱號。，至今還是保存許多精美的古宅跟街屋，隨著時代推進，也逐漸發展成觀光老街，巷弄內欣賞百年古宅，還有小吃、咖啡點心、文創商品等可逛，縱使今年面對許多強勢景點，鹿港老街被擠下台灣景點冠軍寶座，但目前第一季人潮表現也比去年同期更優秀，仍然是在台灣國旅中佔有重要的一塊版圖。、「彰化真的不無聊，鹿港老街推薦大家可以來！」如果你也是許久都未到彰化遊玩，也許現在長大的你再去一趟，也會對彰化有不同感受哦！