台灣景點種類眾多，不論是自然景觀、遊樂園還是各種古蹟老街任君挑選，近幾年國旅景點也搭配眾多活動帶動人潮，許多縣市也創下新高觀光人次。然而網友票選出台灣最無聊的縣市2025年版本，沒想到「彰化縣」又再度拿下冠軍，但根據觀光署統計，彰化縣近一年的觀光人潮成績非常驚人，形象可以說是已經逐漸翻轉，許多久未去彰化遊玩的民眾去過後也幾乎改觀表示：「沒想到長大後來感受這麼不同！」
臉書粉專「台中時事」統計PTT鄉民投票台灣最無聊縣市的結果，根據排名，拿下冠軍的為「彰化縣」，而第二名則意外由「桃園市」拿下，第三名則為「雲林縣」，而大家常常開玩笑稱為是「苗栗國」的苗栗縣則排在第四名；被稱百貨公司巨城是景點的「新竹」則排在第五名。
仔細查找PTT對於彰化縣的評價，許多在地人表示「彰化真的很無聊....八卦山到底有什麼好去的」、「去過八卦山根本就沒什麼，還不如去雲林劍湖山」、「彰化除了鹿港還有其他地方可以去嗎？街景真的都沒什麼大變化啊」、「彰化認真說就是交通不方便，要有車才能夠好好玩，不然真的超無聊。」
台灣最無聊縣市投票冠軍仍是彰化！觀光人潮數據大翻盤
而雖然網友們投票「最無聊縣市」還是投給彰化縣，但多數人可能都已經許久未到彰化縣觀光，近幾年彰化縣觀光人潮可是大翻盤，靠著「鹿港老街」一舉拿下2024年台灣景點冠軍，全年度累積造訪人潮突破1600萬人，好評不間斷。
除了鹿港老街之外，彰化縣的「田尾公路花園」、「王功漁港」、「八卦山風景區」也都是熱門景點，今年2025第一季觀光數據出爐，鹿港老街雖然已經被其他景點超越，但是也吸引628萬人次造訪，其它熱門景點也都有150萬至270萬人的好成績，搭配在地的特色小吃控肉飯、肉圓等，力拼擺脫景點沙漠、最無聊縣市的稱號。
鹿港老街超過300年的魅力！遊客玩過彰化最新一週評價
事實上，鹿港老街發展歷史至今已經有300多年，是台灣第一個指定的古蹟保存區，至今還是保存許多精美的古宅跟街屋，隨著時代推進，也逐漸發展成觀光老街，巷弄內欣賞百年古宅，還有小吃、咖啡點心、文創商品等可逛，縱使今年面對許多強勢景點，鹿港老街被擠下台灣景點冠軍寶座，但目前第一季人潮表現也比去年同期更優秀，仍然是在台灣國旅中佔有重要的一塊版圖。
仔細查看鹿港老街最新一週的Google評價，目前有4.4顆星評價，許多遊客都表示「已經快10年沒來鹿港老街，沒想到長大後來感受這麼不同，古色古香又熱鬧非常棒」、「鹿港老街不只是古蹟，更是一條有溫度、有故事的街」、「走進鹿港老街真的小時候的回憶都湧上，現在經營的也很好，人來人往非常熱鬧」、「彰化真的不無聊，鹿港老街推薦大家可以來！」如果你也是許久都未到彰化遊玩，也許現在長大的你再去一趟，也會對彰化有不同感受哦！
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台灣最無聊縣市投票冠軍仍是彰化！觀光人潮數據大翻盤
而雖然網友們投票「最無聊縣市」還是投給彰化縣，但多數人可能都已經許久未到彰化縣觀光，近幾年彰化縣觀光人潮可是大翻盤，靠著「鹿港老街」一舉拿下2024年台灣景點冠軍，全年度累積造訪人潮突破1600萬人，好評不間斷。
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