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事前投票創史上第二高 保守派選民還沒出門

曾遭彈劾的選舉女王 朴瑾惠出手救國民力量選情

▲韓國前總統朴槿惠連日現身掃街，挽救保守派選情。（圖／翻攝自臉書／國民力量黨國會議員강명구 ）

倒數兩天棄保 前總理黃教安退選改挺金文洙

韓國將於明（3日）進行總統大選投開票，雖事前投票率達到史上第二高的34%，但保守派票倉投票率低迷，國民力量黨候選人金文洙選情不妙。曾被彈劾的前總統「選舉女王」朴槿惠親自出動，連日在大邱等地掃街拉票，以無黨籍登記參選的前代理總統黃教安，昨也宣布退選，呼籲支持金文洙。韓國此次大選事前投票率達到34%，創下歷史第二高，在進步派共同民主黨的大票倉「湖南地區」（全羅南北到、光州），投票率都超過50%，對李在明相對有利。而在保守派國民力量的傳統票倉，「嶺南地區」（慶尚南北道、釜山與蔚山）事前投票率相當低迷，大邱25.63%是全國最低，蔚山、慶尚北道和釜山也都只有30至31%，金文洙選情相當不妙。不過3日正式投開票後才能揭曉最終結果。綜合《韓聯社》、《朝鮮日報》等韓媒報導，金文洙5月24日在競選演說稱「必須恢復朴槿惠前總統的名譽」，並在同日到朴槿惠私人宅邸拜會，希望朴能幫忙輔選，朴槿惠也點頭幫忙。朴槿惠繼5月27日先後到父親朴正熙（南韓前總統）位於慶尚北道龜尾市的老家，以及母親陸英修女士位於忠清北道沃川郡的老家後，5月31日到大邱市中區的西門市場掃街。今（2）日再前往保守派的大票倉釜山、蔚山、慶尚南道晉州市，在釜山梵魚寺出席供佛活動。國民力量黨釜山支部代理委員長、國會議員鄭東萬表示，朴槿惠參拜梵魚寺有重要政治意義，雖然沒有具體提到總統選舉，但與廟方交換鼓勵、感謝等政治信息。朴槿惠隨後到蔚山參觀「蔚山產業中心奠基儀式紀念館」，朴也感念說「蔚山留下很多我父親的足跡」，並說「我相信人民會在思考我們的國家如何繼續朝著正確的方向發展的同時，做出明智的投票」。朴槿惠到慶尚南道晉州中央市場參觀、座談時，警方預估現場有5000人聚集，高呼「朴槿惠總統」並搶著獻花、握手，朴也以燦爛微笑回應支持者。朴槿惠曾擔任大國家黨（國民力量前身）黨主席，並在前總統盧武鉉面臨彈劾時，拯救大國家黨並更名為新世界黨，領導政黨贏下多場選舉，2012年擊敗文在寅，成為韓國首位女總統，被外界稱為「選舉女王」。但朴因世越號船難及閨密崔順實干政事件，於2017年成為首位被彈劾下台的韓國總統，並被判刑20年，但在文在寅上台後就被特赦。在朴槿惠2016年因閨密干政爭議遭彈劾下台後，時任總理黃教安曾短暫代理總統5個月，他在此次大選以無黨籍身分登記參選，但在1日正式宣布退選，表示將全力以赴幫金文洙保住政權，稱金文洙是唯一對抗「反國家勢力」的人選，呼籲支持者力挺國民力量推派的金文洙，盼阻止李在明登上總統大位。