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監察院秘書長李俊俋因用公務車接送愛犬美容請辭，監察院副院長李鴻鈞今天舉行記者會，宣布將目前已知涉及違規使用公務車的監委移送紀律委員會，但對於究竟還有多少監委可能涉案卻不敢打包票。李鴻鈞並表示，由於司法已經啟動，監院對李俊俋只能暫停調查。講白了，監察院對李俊俋和監委的違法行徑，就是不想查、也不敢查，否則過去這麼多的彈劾案，很多都涉及法律責任、都有司法介入，監院何時因為司法調查，就放棄《憲法》賦予的彈劾、糾舉權？李俊俋用公車私用明顯違法違規，但若真的走到司法或監察究責，卻未必會有多嚴重的結果。遠的不說，日前經濟部長郭智輝在妻兒旗下餐廳宴請AIT代表，明顯公私不分，結果一句「自費宴請」就帶過，檢調和監察都沒有任何動作，更沒人去深究郭智輝坐的是私家車還是公務車。李俊俋說自己「第一時間」就表達請辭決心，若真是這樣，監院上周六又何需強硬回應立法院司法委員會，還拿出釋字第四六一號解釋，說監院依例不出席立院專案報告？李俊俋之所以不得不請辭，是因為引發的風波影響到大罷免。「在野黨亂刪總預算、配合對岸禍亂台灣」，是綠營大罷免的重要訴求，代表監察院的李俊俋正是所有單位哭窮哭得最兇的那一個，說監院沒錢買衛生紙、出不起電費，連監委都要自付公務車的油錢。如今，李俊俋和監委公車私用的惡行相繼被爆，不少民眾反而覺得立法院預算刪得好、有先見之明。李俊俋和監委諸公如今反而應該感謝立法院刪了監院的預算，他們用公務車、公家的司機辦私事，是明顯的貪瀆，但好在他們迫不得以自己付了油錢，不管是社會觀感或面臨司法追訴時，情節都會輕一些。李俊俋下台了，但目前被披露的3名監委則繼續裝死，若真要論情節，監委的問題遠比李俊俋來得大。根據監察院112年修正的《監察院公務車輛及駕駛人員管理要點》，監察院的車輛分為首長、副首長專用車和公務車，院長、副院長、秘書長、副秘書長有專用車；監委則用公務車，由監院統一調派，使用必須填具派車單。監院名義上是統一調派車輛，實際上仍把監委公務車當作專車使用，派車單只是虛應故事、形同具文。李俊俋只有公車私用，而絕大多數的監委都還可能有偽造文書或使公務員登載不實的問題。這些監委有些人還因為公車私用彈劾過公務員，但自己用起來卻一點都沒有比較客氣。為了避免監院的車事影響到大罷免，監察院已經定調因為司法啟動調查所以只能暫停調查，希望風波到此為止，所有的監委也一片靜悄悄。每個監委都是「把派車當專車」的共犯結構，他們自負油錢、保險就是最好的證明，誰的屁股也沒有比誰乾淨，誰又有立場去辦誰？李鴻鈞說將3名監委移送紀律委員會，但紀律委員會的監委又有幾個清白？說不定哪個時候，就爆出一樣的行徑，光是委員自身「利益迴避」，就足以讓紀律委員會開不成會。民進黨可以為了大罷免犧牲李俊俋，但卻拿死皮賴臉的監委沒辦法，監委既不自清、也不請辭，一心只想混過去。看在民眾的眼中，應該多數都會覺得，這些監委遠比立委更該下台。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com