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▲國際救生聯盟（ILS）會長 Graham Ford ，5月底從澳洲台參訪世界壯年運動會中的水上救生賽事項目。（圖／黎榮章提供）

▲根據內政部消防署網站統計溺水事故地點以溪河（44%) 最多、海邊(23%)次之。（圖／黎榮章提供）

台北市水上救生志工協會理事長黎榮章今（2）日以「從澳洲水上救生制度，看台灣防溺推廣教育的下一步」為題發文表示，過完端午節，隨著氣溫穩定上升，台灣就進入熱情的玩水季節了；迎接夏季熱情的同時，最令民眾、家長擔心的恐怕就是溺水事件的發生了。國際救生總會（International Life Saving Federation，ILS）是國際上與防溺、水上救生最具影響力的國際組織，該會會長 Graham Ford 5月底特地從澳洲遠道來台，參訪由雙北主辦的2025年夏季世界壯年運動會（2025 Summer World Masters Games）中的水上救生賽事項目。Graham已經連續受世界水上救生總會（ILS）115個正式會員國推舉，擔任四屆的主席（President)，黎榮章藉此機會與 Graham進行了一場關於國際水上救生政策發展現況的交流討論。黎榮章指出，Graham除了對澳洲的海浪救生政策、制度架構暸若指掌外，他也不斷致力於將澳洲的水上救生制度架構藉由任何機會，推廣分享出去，並協助歐、亞、非等各大洲會員國國家認識、建立有效的水上救生制度。黎榮章表示，台灣於1994年9月3日加入ILS這個全世界唯一國際水上救生組織，且為創始會員國之一。社團法人中華民國水上救生協會是國內唯一代表參與單位，近年來代表我國參加ILS國際會議與水上救生錦標賽，成績逐次進步，為增進國民外交作出重大貢獻。在2024年澳洲世界救生錦標賽中，中華隊男子組選手陳壬薰（拋繩手）和黃煒恩（溺者）在12.5公尺拋繩救生項目中，以10秒53的成績勇奪金牌，為中華隊在世界救生錦標賽上首次奪得獎牌。Graham 指出溺水除了在2023年正式被聯合國世界衛生組織列為重要公共衛生議題，在國際救生總會（ILS）的努力下，也已經說服澳洲奧委會和IOC國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee)體育部門的支持，ILS將正式提出申請，在2032年澳洲主辦的奧運會中，將水上救生運動正式列入奧運比賽項目。Graham指出，國際救生總會的溺水防治委員會已經成功推動聯合國在 2023 年 4 月 23 日通過決議，承認溺水是一項重要的公共衛生議題；2024 年世界衛生組織進一步通過了相關決議，支持由ILS 的溺水防治委員會與 WHO緊密合作，共同制定全球溺水防治策略。Graham提到，在地球上，每分鐘有40人因溺水而死亡，經濟發展、氣候、地理、文化等不同的因素，可能凸顯不同國家的防溺因應的需求；例如和台灣同樣是島國、頻繁遭遇颱風的日本，過去日本的海浪救生俱樂部只能在某個地區獨自運作，現在，因為聯合國、世界衛生組織的正式決議，日本的海浪救生機構向政府爭取到全國性支持，制定了水域安全計畫，順利獲得政府資助；日本、英國、紐西蘭和南非等都是積極參酌澳洲水上救生機制的國家，而歐盟眾多國家也正在積極配合世界衛生組織的決議，爭取政府對水上安全政策的支持。根據內政部消防署網站在111 年 7月更新的統計，5年期間的平均每年約有902人溺水，其中死亡536人、失蹤25人、獲救341人，事故地點以「溪河」（44%) 最多、「海邊」(23%)次之，再次為「圳溝」（9%)。Graham就這次參訪台灣舉辦世壯運水上救生賽事對台灣的觀察，他說「拯救生命是我們能做的最珍貴的事，每一宗溺水事故都是可以預防的。我們必須讓國民了解到下水的風險，並且避免到不安全的水域去游泳。」他建議，「政府要支持教育與訓練，並加強海灘志願救生員及設備的配置，讓他們能夠進行救援、照顧民眾的安全。」他指出，澳洲民間水上救生單位共同成立委員會，以每個人的生命價值計算每年被拯救的溺水者人數的總值，遊說政府依據當年總值的的一定比例投資補助到水上安全策略上，政府並大力投資到教育、宣傳廣告，許多企業也捐款支助水上救生的設備、空間及人力。Graham在台期間接觸台灣水上救生志工，認為台灣和澳洲同是島國，同樣擁有許多熱情的志工，只是水域安全治理架構和民間、政府支持程度不同，如果能有一個區域開始運作示範水域安全科技設備、社區參與和安全教育，得到民間或政府的支持，一定可以在防溺、水域安全救生上有更好的成果。