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台中市長盧秀燕今（2）日上午受訪稱台中發電廠有5部燃煤機組沒有地方政府許可，屬於違法發電。台電下午反駁，5部機早已向台中市府申請展延中，2部機審查超過5年，3部機審查近9個月，「對於市府不處理手中待審機組，卻反過來對外指控台電『無照運轉』，扼殺電廠第一線同仁努力。盧秀燕指出，民間許多行為受到政府管理，政府沒有執照卻在發電，她舉例中秋節民眾烤肉，政府僅開放少數區域，但現卻違法燒煤，「只准州官放火、不准百姓點燈」。對此，台電表示，台中電廠目前共10部燃煤機組，燃煤第1、4、5、8、9號等五部機組許可證去年5月經台中市府核發，期限至2026年底，第2、3號機因市府過去違法廢止許可，遭環境部於2020年撤銷處分，至今待市府展延審查已超過5年，另第6、7、10號機台電去年9月依規定提出展延申請，目前同樣在審查中。而台電為避免影響台中經濟民生用電需求，依《空氣污染防制法》於審查期間依原證內容操作，合法合規。台電指出，如今2024年用煤量創歷史新低，較2014年國民黨執政時期歷史高點大減超過600萬噸，空污排放近8年更減量近80%。台電說明，發電是為用電，盧秀燕上任後台中電廠自2019年起，發電已不足台中用電，去年台中市用電量更是六都第一，近80億度電力缺口由其他縣市電廠支援。台電更不忘提及，「以氣換煤」新燃氣機組計畫過去也遭市府卡關延宕超過1年，否則台中市府所嚮往的「低碳、低空污」的新機組早已運轉，盼市府與台電共同為台中發展、穩定用電攜手向前。