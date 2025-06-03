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芒種節氣「

」！節氣消暑涼一夏 好友分享日

▲芒種節氣「星巴克買一送一」！節氣消暑涼一夏好友分享日搶先看。（圖／翻攝自星巴克官網）

今「星巴克第二杯半價」外送咖啡優惠！週二星享日：現折70元

斑紋貓屁屁來了！星巴克3款花色「貓咪尾巴便利單杯提袋」6/4開賣

▲星巴克6月4日開搶「斑紋貓屁屁杯套」、「灰貓尾巴便利單杯提袋」及「粉貓咪尾巴便利單杯提袋」，一次3款花色。（圖／記者蕭涵云攝）

▲今摩斯漢堡週二咖啡日，全時段大杯摩斯咖啡49元！早餐套餐優惠也開吃。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

本週6月5日芒種節氣「星巴克買一送一」咖啡優惠搶先看！今「星巴克第二杯半價」、週二星享日「現折70元」外送優惠碼免出門；明6月4日「斑紋貓屁屁杯套」新款開搶，一次開賣3款花色「貓咪尾巴便利單杯提袋」全整理。摩斯漢堡週二摩斯咖啡日，全時段大杯「摩斯咖啡49元」也開喝。芒種「星巴克買一送一」節氣消暑涼一夏好友分享日優惠！提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。天氣好熱，今「星巴克第二杯半價」咖啡優惠免出門！外送平台foodpanda「現折70元」優惠碼「週二星享日」。（每日數量有限兌完為止）。提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務；APP系統操作問題、外送訂單及外送平台操作問題，請洽外送平台客服處理；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。貓奴們尖叫！星巴克紅到日本的「貓咪尾巴便利單杯提袋」，最新打造「斑紋貓屁屁」，咖啡拿鐵色澤的小花臉、毛茸茸尾巴超可愛，搭配黃色杯套有夠萌，這次還同步回歸灰貓、粉貓，6月4日一次開賣3款花色，真的會發瘋一定要搶到。注意事項提醒大家：1. 商品上市當日，為顧及安全，指定商品，將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張。各門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，若現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利。6/4(三)起則不受此限。2. 每張號碼牌僅限購買指定商品乙個，商品銷售數量依各門市實際庫存為主。3. 各門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放，請於銷售前一日電洽門市詢問確認。車道型門市的車道服務不接受排隊購買。4. 貼心提醒您，購買當下請務必現場檢查商品，確認後再結帳購買。商品無法提供換貨服務（僅能退貨），敬請見諒。5. 線上門市活動辦法，請依各購買平台公告為準。6. 圖示商品僅供參考，請依門市實體為準。以摩斯冰咖啡為基底，加入花東在地生產晚崙西亞橙果汁的「冰橙咖啡」香氣濃郁喝得到果肉，元氣滿滿。