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曾因脫黨參選縣長，遭國民黨撤銷黨籍3年的前澎湖縣議員鄭清發，昨（1）日下午突在臉書宣布，要角逐國民黨的澎湖縣長初選，成為國民黨內首位表態參選之人；民進黨則推派現任縣長陳光復爭取連任。國民黨2018年確定提名前縣長賴峰偉回鍋參選澎湖縣長時，鄭清發質疑黨部民調不公，宣布退黨參選縣長，遭國民黨撤銷黨籍，3年內不得恢復黨籍，後來鄭清發獲准恢復黨籍。對於恢復黨籍後，成為第一人表態角逐國民黨內澎湖縣長初選，鄭清發表示，身為生長於斯、深愛澎湖的子弟，他在經歷多年地方基層服務與民意歷練後，懷抱對家鄉的深切關懷，鄭重宣布將投入中國國民黨澎湖縣縣長初選，爭取為鄉親打拼的機會，帶領澎湖迎向改革與創新。鄭清發強調，澎湖正站在關鍵的十字路口，從人口外流、青年返鄉困難、觀光淡旺季落差日益加劇，到醫療、交通、教育等基礎建設仍需加強，這些都是不能忽視的挑戰；他相信，唯有從制度、施政與治理態度上進行根本性的改變，澎湖才能找回自信、迎向繁榮。