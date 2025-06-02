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▲珠寶品牌今（2）日於高雄夢時代百舉辦雙品牌新櫃開幕。（圖／記者陳美嘉攝，2025.06.02）

▲台灣隊長陳傑憲現身珠寶品牌代言活動。（圖／記者陳美嘉攝，2025.06.02）

日本首席婚鑽珠寶品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石與比利時百年珠寶品牌EXELCO DIAMOND，今（2）日於高雄夢時代百舉辦雙品牌新櫃開幕記者會，來自日本NEW ART集團的創辦人白石幸生會長特別來台，而「台灣隊長」陳傑憲更首度以代言人身份公開亮相，吸引大批粉絲到場。作為EXELCO DIAMOND品牌首位台灣代言人，陳傑憲今日首度現身品牌活動現場，以一襲黑色紳士西裝登場，搭配品牌奢華珠寶，帥氣演繹從球場隊長到「國民老公」的紳士暖男魅力。陳傑憲也透露，之前曾經客製化戒指，把結婚紀念日、小孩生日刻在上頭。配合代言活動，品牌亦同步推出「EXELCO DIAMOND × 陳傑憲」限量聯名小卡，即日起凡親臨門市諮詢，即可獲得不同風格設計的小卡一款。適逢銀座白石來台8週年，品牌今年特別與韓國頂尖婚紗品牌「韓國藝匠 Artiz Studio」聯名推出《Oh! 我的公主殿下》婚紗藝術照抽獎活動。即日起至6/30期間，購買品牌鑽戒或對戒，即有機會抽中一組新人，由 Artiz Studio 專業團隊操刀拍攝婚紗藝術照，穿上韓式婚紗、戴上品牌價值百萬的「真鑽皇冠」，創造一場屬於兩人史詩級的浪漫回憶。此外，品牌也預告即將引進日本「真鑽皇冠租借服務」來台，為婚禮市場注入全新浪漫想像。除了聯名婚紗攝影活動與皇冠租借預告之外，銀座白石亦推出多項8週年生日慶限定活動，自即日起至6/30止，於全台門市展開為期一個月的感謝回饋。凡於活動期間購買鑽戒，即可獲得 「八心八箭顯心鏡戒盒」，對戒成約則贈戒內鑲嵌秘語寶石。此外，品牌也舉辦生日慶茶會活動，即日起至6月30日止指定週末於全台門市同步舉行。