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罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮昨公布最新連署書份數，稱距離門檻2萬4千份，差距大概1萬2千份，而國民黨議員鍾小平，今（2）日前往罷沛總部遞交1049份連署書，強調是一份一份親簽，直呼不好連署。對此吳沛憶受訪說，鍾小平是錯假名單始祖，過去罷免林昶佐時，就曾出現高達3成錯假率，呼籲切勿以身試法，不要成為「鐘斯綱」。對於鍾小平聲稱連署書是一份一份簽，批吳沛憶有被迫害妄想症，吳沛憶表示，自己聽過太多鍾小平在選區的鬼故事，可以說是鬼話連篇，且鍾小平更是錯假名單始祖，過去罷免林昶佐時，就曾出現高達3成錯假率，當然會擔心這次是不是有可能抄名單，也呼籲切勿以身試法，不要成為「鐘斯綱」。鍾小平稱手上有4800份名單是在一階簽署，吳沛憶表示，當時地方反映沒有見到鍾小平有擺攤收提議書，甚至公開說沒擺攤及動員，但卻能在短時間取得上千份名單，原本還要搶先AB隊送件，當然會啟人疑竇，鍾小平說會將這4800份名單轉成二階，請民眾再到服務處簽連署書。吳沛憶表示，二階連署剩最後一周，這4800份名單鍾小平到底會怎麼簽，必須要持續關注，不容違法。對於翁曉玲爆料中正萬華藍營議員沒有交連署書，吳沛憶表示，中正萬華不是翁曉玲選區，翁曉玲從未在這裡踏實為民服務過，沒有資格對中正萬華民代指指點點，強調地方民代的職責是以民意為優先，但現在國民黨卻要求他們只能有黨意、要一起惡意罷免，而翁曉玲在國會表現讓人民看不下去，導致國民黨基層民代承受很大壓力，現在翁曉玲反過來去指責基層，實在不洽當。