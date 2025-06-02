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▲崔鉉碩和肯德基聯名推出炸雞雞汁飯。（圖／記者 陳明安攝）

▲崔鉉碩來台和肯德基推出全新聯名。（圖／記者 陳明安攝）

在美食生存節目《黑白大廚》中爆紅的韓國名廚崔鉉碩，本次和台灣肯德基聯手推出炸雞飯新系列，為此特別來台現身新品記者會，因為正逢端午節剛過，崔鉉碩也表示自己嘗試了南部粽跟北部粽，對於自己在粽子大戰中屬於什麼派系，他則表示這跟韓國的「糖醋肉大戰」一樣可不能隨便站邊。崔鉉碩本次和肯德基推出了全新炸雞飯系列，他表示自己從小就是肯德基的粉絲，現在的他可以用廚師身分來跟品牌合作，可是圓了以前的夢想。崔鉉碩表示，本次炸雞飯聯名的概念是「炸雞不只跟啤酒適配，跟飯也是絕配！」本次以近期在韓國熱門的「雞汁飯」為靈感，結合韓式風味炸雞，成就了本次的跨海聯名。正逢端午節剛過完，崔鉉碩也分享了自己過往吃過的粽子，比起塞滿干貝、鮑魚高級粽子之外，他更喜歡放著鹹蛋黃及豬肉的傳統口味，甚至自己有在構思「人參雞湯粽」，未來若是有機會想要讓台灣的饕客品嚐。對於台灣一整年吵不停的「南＆北部粽派系大戰」，崔鉉碩表示自己兩種都嘗試過了，不過被問到自己屬於那個派系時，他則表示因為口味不同，選不出來，他表示這就像韓國人們會因為「糖醋肉沾醬＆糖醋肉泡在醬裡」吵架一樣。崔鉉碩也風趣表示道，如果將來有機會推出人參雞粽，為了不讓台灣人因為粽子吵架，會提前在包裝寫上粽子是屬於北部粽還是南部粽。說台灣小吃時，崔鉉碩則大力讚賞「地瓜球」，並表示韓國都沒有這個食物，讓他覺得很可惜；談論到外國人的大魔王「臭豆腐」時，崔鉉碩則表示自己扛不住臭豆腐發酵的氣味，雖然炸的可以接受，不過吃到湯的臭豆腐時，就只能捏著鼻子吃，他坦言：「因為嗅覺太敏感了，所以很難（跟臭豆腐）當朋友。」