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哈佛大學成中共黨校 培訓當升官捷徑

1980就暗助中共 開課程培訓官員

不只習近平女兒 中共高官、紅二三代都是校友

升官列車不只哈佛 拜登母校、新加坡也有黨校

哈佛大學與川普政府對立持續升溫，美國國務卿更點名將積極撤銷與中共有關的留學生簽證，哈佛與中國的關係也引發外界關注。美媒《華爾街日報》也揭露，不只習近平女兒習明澤，多位中共政治局高官也曾在哈佛就讀，連中媒都稱哈佛大學甘迺迪政府學院是「海外黨校」。美媒《華爾街日報》1日以「哈佛培養眾多中共官員，他們稱之為『黨校』」為題報導，指出數十年來中共派出數千名中高層官員赴美，攻讀高階培訓與研究生課程，而哈佛大學就是最熱門的地點，有些中國人甚至稱它為中國境外最頂尖的「海外黨校」。中國領導人將哈佛教育視為晉升中國共產黨職位的一條途徑。哈佛在中共官員眼中有極高聲譽，其原因之一，正是因為許多官員在這裡接受培訓後仕途平步青雲，甚至進入中共政治局。如李源潮2002年在哈佛參加甘迺迪學院中階幹部培訓計畫，後在2013至2018年擔任國家副主席。上海主要黨媒旗下的新媒體平台「上觀新聞」在2014年曾發表評論，如果要對中共「海外黨校」進行排名，當屬哈佛甘迺迪政府學院位居榜首。報導提到，哈佛大學對中國的關注始於1980年代，但在1990年代末美國前總統比爾·克林頓的領導下進一步加強，並推出了「中國發展領袖」項目，旨在「幫助中國地方和中央政府高級官員更有效地應對中國國家改革中不斷出現的挑戰」。北京從1990年代開始大規模推動這類計畫，透過讓官員接觸西方公共政策理念及實踐來提升治理能力。哈佛甘迺迪政府學院自1980年就已接收中國學生，而北京在隨後的十年裡開始更有組織地派遣官員前去參與中階培訓，2000年代初，哈佛又啟動歷時數週的「中國發展領導者計畫」，在哈佛大學和中國清華大學進行，目標是「幫助中國地方和中央政府高級官員更有效地應對中國國家改革中不斷出現的挑戰」。不僅中國國家主席習近平的女兒習明澤曾就讀哈佛大學，中國前國家副主席李源潮、已退休中國副總理劉鶴也是哈佛大學校友。許多紅二代、紅三代也在哈佛就讀，如江澤民的孫子蔣志成、薄熙來的兒子薄瓜瓜。但中共的「海外黨校」升官列車，也不僅僅只有哈佛大學，包括美國前總統拜登的母校雪城大學，也有為中國官員提供高階主管培訓，自2000年代初以來，該校麥克斯韋爾「公民暨公共事務學院」就幫助在中國多家大學設立公共行政研究所課程。此外，史丹佛大學、馬里蘭大學及羅格斯大學也都有向中國官員提供培訓。中共官員也有到新加坡、日本、英國的頂尖大學學習，新加坡南洋理工大學的「市長班」研究生課程，自1990年代以來也已訓練數千名中國官員。